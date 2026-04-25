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美更依賴稀土供應 美媒：中國是美伊戰爭隱形贏家

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈，這些飛彈需稀土製造精準導引系統。 （歐新社）
美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈，這些飛彈需稀土製造精準導引系統。 （歐新社）

美國新聞網站Axios報導，美國與伊朗開戰讓中國大陸在不開一槍且不花一毛錢下，成為其中的隱形得利者。

例如在能源上，中國成為荷莫茲海峽被美伊「雙封鎖」的贏家之一，很大程度歸功於北京對能源結構的布局。中國掌控全球七成多的太陽能、風電、電池及電動車供應鏈。當油氣遭人為的「武器化」時，仰賴進口的國家就將加速轉向再生能源，讓中國的綠能產業受益，即荷莫茲海峽航運受干擾愈久，全球對中國的依賴就愈深。

根據美國能源情報署（ＥＩＡ）數據，中國去年十二月的戰略石油儲備近十四億桶，反觀美國為四點一三億桶、日本二點六三億桶。

儘管中國約半數石油的進口經荷莫茲海峽，但其能源自給率達八成五；再生能源與核能已占中國能源消耗逾兩成，去年更超越石油成為第二大能源來源。

Axios執行長范德海直言，美伊戰爭正是北京設計的能源戰略，要面對的壓力測試。

在國際形象上，當美國總統川普及以色列揚言將伊朗炸回「石器時代」時，北京則協助其南亞的「鐵桿兄弟」巴基斯坦促成美伊坐上談判桌。

稀土等關鍵礦物的優勢上，由於中國掌握全球約七成的稀土開採和九成的精鍊及稀土磁材製造能力，美國對伊朗動用的「戰斧」飛彈、「聯合定向攻擊彈藥」（ＪＤＡＭ）和「掠食者」無人機武器，皆需稀土製造精準導引系統。每消耗一枚這類先進武器，美國仰賴中國供應鏈就愈深。

美國 伊朗 稀土 中國 美伊戰爭

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