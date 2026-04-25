川普酸內訌 穆吉塔巴發文：伊朗團結一心

自三月被伊朗專家會議選為新任最高領袖以來就未公開露面的穆吉塔巴，廿三日在社媒Ｘ發文強調伊朗內部「團結一心」。

美國總統川普廿三日先在自創社媒真實社群意有所指地寫道，伊朗強硬派已在和美國及以色列的戰場上「慘敗」，儘管伊朗溫和派「一點都不溫和」，但「獲得（美方）尊敬」，這兩派正內訌且「很瘋狂」，導致伊朗現在搞不清楚究竟誰才是他們的領袖。

廿三日稍晚，穆吉塔巴就在Ｘ寫道，由於當前伊朗同胞間形成驚人的團結，敵方反而出現裂痕；凝聚力變得更強大，像鋼鐵般堅固，而敵人將更衰弱且困頓；敵方利用媒體針對伊朗人民的思想與心理，意圖破壞伊朗的國家團結與安全；「但願我們不要因為疏忽而讓此一險惡的意圖得逞」。

伊朗總統裴澤斯基安和外長阿拉奇廿三日也在Ｘ發文附和穆吉塔巴上述發文。阿拉奇指稱，伊朗人民現在「空前團結」。

另外，紐約時報廿三日引述四位知情的伊朗高官報導，穆吉塔巴在二月底美以炸死其父、時任伊朗最高領袖哈米尼的空襲中受重傷。

穆吉塔巴除了因臉部嚴重燒傷造成說話困難，可能需動整形手術；一條腿已動三次手術，正等待裝上義肢；一隻手也已動手術。由於穆吉塔巴不希望外界認為他看來脆弱或聲音虛弱，所以才至今未發布任何影音訊息。