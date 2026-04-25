以色列防長：等美開綠燈 就把伊朗打回石器時代

以色列國防部長卡茲廿三日在影片中揚言，以軍在攻守上都已做好準備，且標註目標；「我們正等美國開綠燈，首要任務是徹底剷除伊朗哈米尼王朝；摧毀伊朗關鍵能源及電力設施、瓦解經濟基礎設施，令伊朗回到黑暗時代和石器時代」。

自二月底美國和以色列對伊朗開戰以來，美國總統川普即多次威脅，要將伊朗打回石器時代。

以色列「第十二頻道」報導，卡茲廿三日在以軍總部主持一場高階將領等以色列國防官員出席的會議時說，以軍隨時準備好對伊朗最脆弱之處，發動毀滅性攻擊。

卡茲也指控伊朗藉由推升國際油價，來進行「能源的敲詐勒索」。他說，伊朗領導高層正躲在隧道，且他們對外的聯繫與決策都很困難；伊朗的領空已「完全不設防」，其全部的國家基礎設施及戰略設施，均暴露在外國的攻擊下，但卻宣稱自己勝利。

卡茲並將伊朗和其支持的「抵抗軸心」（抵抗之弧）代理人：巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及黎巴嫩真主黨相提並論，指稱德黑蘭對伊朗人民為此付出的沉重代價漠不關心。

卡茲提到以軍在美國「放行後」，接下來對伊朗的進攻計畫。他形容將和之前很不一樣，將造成伊朗很大死傷，以色列軍隊將攻擊伊朗「最大的痛處」，將動搖且摧毀伊朗政權的根基。