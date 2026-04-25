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3艘航母圍伊朗 …美擬新計畫 停火破局即攻擊海峽

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國海軍「布希號」航艦打擊群已駛抵印度洋，讓伊朗附近的美軍航艦增至三艘，加大對伊朗的施壓力道。圖／擷自美國海軍網站
美國海軍「布希號」航艦打擊群已駛抵印度洋，讓伊朗附近的美軍航艦增至三艘，加大對伊朗的施壓力道。圖／擷自美國海軍網站

美國中央司令部廿三日在社媒Ｘ發文表示，美軍航空母艦「布希號」打擊群同日駛入位於該司令部轄區的印度洋。即伊朗附近已有至少廿七艘軍艦，包含三艘航艦：「林肯號」、「福特號」及「布希號」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日引述幾位消息人士報導，美國軍方官員正制定新計畫，一旦美伊停火破裂，將鎖定伊朗在荷莫茲海峽（下稱海峽）的攻擊與防禦能力。考慮選項包括對伊朗在海峽、阿拉伯灣南部及阿曼灣周邊的攻防能力，加以動態目標鎖定打擊。

消息人士說，可能鎖定攻擊的伊朗目標類型，像小型攻擊快艇、布雷船及其他實施「不對稱作戰」的軍事資產。自二月底開戰以來，這類目標已讓伊朗有效封鎖對全球至關重要的海峽，並藉此箝制美國。尤其伊朗至今仍保有眾多小型船隻，能充當對海峽商船發動攻擊的載台，使美軍想打通海峽的作為複雜化。

新計畫還可能依照美國總統川普此前的威脅，即攻擊伊朗的軍民兩用基礎設施目標，例如電廠等能源設施，以施壓德黑蘭上談判桌。

其他選項有鎖定個別伊朗軍方領袖的「斬首」行動，以及伊朗政權內部若干至今蓄意阻撓和美方談判的人士，像新任伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）總司令瓦希迪；對伊朗保有的飛彈、發射器及武器生產設施等軍事能力的攻擊也有可能。

布希號是三月底從美國東岸的維吉尼亞州諾福克海軍基地啟程，在繞過南非好望角後駛向中東。尚不清楚布希號將加入現有美艦在區域內的作戰或輪替哪艘航艦。

美國海軍目前在中東有包括兩艘航艦在內的十九艘船艦，在印度洋也有至少八艘。截至十三日，有十五艘美艦在美國中央司令部負責的區域。該司令部負責管理美國在中東的軍事行動。

美國中央司令部還在Ｘ寫道，全球最大航艦福特號持續在紅海進行作戰，支援美國第五艦隊的海上安全。

藉由上述大部分的美艦，美軍十三日開始對伊朗多座港口執行封鎖，截至廿三日，已使至少卅三艘船舶改道。

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