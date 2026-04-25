美媒：伊戰消耗飛彈 削弱美護台能力

華爾街日報廿三日引述美國官員評估報導，自二月底開戰以來，美國對伊朗動用大量彈藥。若中國大陸在短期內入侵台灣，美國恐無法完全執行協防台灣的應變計畫。這些官員說，若要補足庫存恐需六年。這已引起美國政府內部討論，若總統下令美軍協防台灣，作戰計畫是否需有所調整。

自美伊開戰起，美軍已經發射逾一千枚「戰斧」巡弋飛彈，以及包含「終端高空防衛系統」（薩德）、「愛國者」飛彈與「標準」飛彈等一五○○至兩千枚防空飛彈。

上述官員表示，目前沒有跡象顯示美中將爆發衝突；中國大陸國家主席習近平與美國總統川普五月將在北京舉行峰會，且共軍也正因一波將領整肅而動盪中。不過，一旦美中爆發衝突，美軍短期內將面臨彈藥補給短缺，將面臨更大風險。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）在日前發布的報告中表達上述擔憂，提到美軍彈藥庫存減少中；撰寫該報告的ＣＳＩＳ專家坎西恩直言，「我們需數年才能重建這些庫存」。

紐約時報廿三日也引述美國政府及國會官員報導，華府正急忙從印太與歐洲的司令部緊急調運彈藥與其他軍備至中東。這些調度使相關地區的司令部，在面對俄羅斯與中國等對手時的戰備能力下降。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，美國、波灣國家甚至北約急於補充武器庫存，恐怕影響我國訂單的運交時程。同時美國總統川普的國內聲望下挫，在十一月期中選前更需中國大陸的合作與支持，雖不至於取消對台軍售，但確實有可能推遲。