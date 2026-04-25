川普宣布 以黎停火將延長3周

以色列與黎巴嫩間的十天停火即將於廿六日到期。美國總統川普廿三日在白宮橢圓辦公室舉行的第二輪以黎談判中宣布，此一停火將延長三周。川普表示，將邀以色列總理內唐亞胡與黎巴嫩總統奧恩於不久的將來在白宮會面。

伊朗傳派代表團赴巴國會談

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述巴基斯坦和伊朗消息人士報導，伊朗正派代表團赴巴基斯坦會談。但尚不清楚美國與伊朗是否將在巴基斯坦會談。

根據美國消息人士和伊媒報導，伊朗外長阿拉奇等伊方代表團成員可望廿四日與作為美伊調解人的巴基斯坦會談，但將不會與美方代表會談。緊接著阿拉奇將轉往阿曼首都馬斯開特及俄羅斯莫斯科。巴方預料，廿四日的伊巴會談將促成第二輪美伊談判。

不確定黎國能否約束真主黨

雖然第二輪以黎談判讓雙方脆弱的停火得以延長，但尚不清楚黎巴嫩政府能否約束真主黨。

延長停火是由黎方提出，川普與副總統范斯加入上述第二輪談判，由美國國務卿魯比歐及國務院顧問尼德漢主持，以黎均由駐美大使代表出席，美國駐黎大使伊薩及美國駐以大使赫克比都與會。

會後，川普表示，以黎同意停火延長三周，「我想就是停火，不再交火」。「我們將與黎巴嫩合作，將他們國家的事處理好」。

川普十六日宣布以黎停火十天，期間以色列與真主黨的交戰雖有所減少，但仍不時發生，凸顯以黎談判中不容忽視的核心問題，即以色列其實是與伊朗支持的代理人真主黨交戰，而非與黎巴嫩這個國家交戰，但真主黨拒絕參加以黎談判。

魯比歐稱有時間推動和平

魯比歐說，停火延長三周，讓所有人有更多時間推動以黎永久和平。他意有所指說，阻礙以黎和平進展的是一個在黎巴嫩境內運作，「應加以剷除的恐怖組織」。除了延長三周，川普等與會的美以黎三方人士皆未透露更多談判內容。

對自二月底開戰以來仍懸而未決的美以伊戰爭，有媒體提問美國是否會動用核武，川普說，「我幹嘛要用核武？我們已用非常傳統的方式徹底擊潰他們，並沒有用到核武」。

美伊何時談？川普：別催我

川普還被問到願等伊朗多久點頭參加第二輪美伊談判，他答道「別催我」，比起美國史上的其他戰爭，這次算「時間短暫」，美軍只花六周，就已在軍事上「完全擊潰伊朗」；接下來就看情勢如何發展，美軍已「子彈上膛、準備就緒」，伊朗的時間所剩無幾。

川普說，並不急著與伊朗達成和平協議，且這場戰爭對股市與油價造成的衝擊，比他預計的「還小」。

伊媒廿三日則報導，德黑蘭多個區域出現小型無人機等「敵方空中活動」，當晚隨即啟動防空系統。這是自美以伊八日開始停火以來，首次出現這類報導。美國中央司令部廿三日在社媒Ｘ發文說，「布希號」航艦已抵印度洋。分析家指出，布希號的到來，即使未射一彈也傳達強烈訊號。