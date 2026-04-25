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荷莫茲現轉機 美、伊重返談判桌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美伊將進行第二輪談判，荷莫茲海峽僵局有望緩解。路透
美伊將進行第二輪談判，荷莫茲海峽僵局有望緩解。路透

巴基斯坦官員24日表示，預料美國伊朗將會進行第二輪談判，而伊朗官媒IRNA也證實，伊朗外長阿拉奇將造訪伊斯蘭馬巴德，為美伊達成和平協議再度帶來希望。美國總統川普23日也宣布以黎停火延長三周。

熟悉談判事宜的巴基斯坦官員表示，預料阿拉奇將於24日晚間率領少數官員抵達伊斯蘭馬巴德；美國的後勤與安全團隊已經到達此地，安排談判流程，預料周末之前開始談判。

伊朗媒體雖然證實，伊朗代表團預計於當日抵達伊斯蘭馬巴德，但是與巴基斯坦調解方舉行會談，不會與美國代表進行接觸，隨後將前往阿曼首都馬斯開特以及俄羅斯首都莫斯科。

華府與德黑蘭方面並未對此事立即做出反應；但美國國防部長赫塞斯表示，伊朗有機會與美國達成一項「良好的協議」。

川普在自家網站上的貼文，表示他不急於跟伊朗達成協議，並強調他在荷莫茲海峽僵局一事上居於上風。熟悉此事的官員表示，川普的貼文，以及他下令海軍繼續封鎖伊朗各港口，已經對談判造成不利影響。封鎖伊朗石油出口，仍是談判的膠著點；另外一艘油輪載運伊朗受到制裁的原油通過荷莫茲海峽，可能是在測試美國海軍的封鎖能力。

美國迄未找到重開荷莫茲海峽的方法，過去24小時內只有五艘船隻通過海峽，包括一艘載運伊朗油品的船隻，但並沒有任何載運原油的超大油輪出峽；德國貨櫃航運公司赫伯羅德也表示，該公司一艘貨櫃輪已渡過荷莫茲海峽。

盛寶銀行商品策略主管韓森表示，「在新聞報導伊朗談判代表正前往伊斯蘭馬巴德後，市場又燃起周末前能達成和平協議的希望。諸多問題必須解決，但美、伊官員可能重返談判桌，已使石油市場降溫」。

雙方恢復談判，可能使荷莫茲海峽僵局獲得突破，也帶動金價小幅上漲。6月黃金期貨每英兩小漲1.2美元，報4,725.20美元；現貨上漲13.54美元，報4,707.68美元，站回4,700美元關卡。

川普16日宣布以黎停火10天，23日在白宮橢圓辦公室舉行的第二輪以黎談判中宣布，此一停火將延長三周。

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