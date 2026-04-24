快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

懲罰盟友？川普傳擬暫停西班牙北約成員資格 北約打臉：無此條款

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導
美國總統川普一再批評北約盟國，指責他們在美方與以色列2月下旬聯手攻伊、以及伊朗隨後限制關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，仍不願扮演更重要角色。 歐新社
美國總統川普一再批評北約盟國，指責他們在美方與以色列2月下旬聯手攻伊、以及伊朗隨後限制關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，仍不願扮演更重要角色。 歐新社

路透社今天報導，美國可能因為西班牙伊朗戰爭的立場，尋求暫停西班牙的北約成員資格，但北約表示，該組織沒有暫停成員資格或驅逐成員的條款。

路透社引述一名美國官員說法指出，一封五角大廈內部電郵建議，美國可採取措施，懲罰未支持其軍事行動的盟友，包括暫停西班牙的北大西洋公約組織（NATO）成員資格。

美國總統川普一再批評北約盟國，指責他們在美方與以色列2月下旬聯手攻伊、以及伊朗隨後限制關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，仍不願扮演更重要角色。

西班牙拒絕允許美方使用其境內空軍基地攻擊伊朗，美軍在西班牙設有兩處軍事基地，包括羅塔海軍基地（Naval Station Rota）和摩倫空軍基地（MoronAir Base）。

一名北約官員告訴英國廣播公司（BBC），該組織創始條約「未預設任何關於暫停成員資格或驅逐成員的條款」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也淡化相關報導。他告訴記者：「我們不會根據電郵行事。我們依據正式文件以及官方立場行動，在此情況下即美國政府所採取的立場。」

美國 五角大廈 以色列 伊朗 北約 西班牙 川普 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中東戰爭第54天》美不解封伊朗不開放海峽 最新發展一次看

延長停火但不解除封鎖！川普續施壓 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

中東戰爭第55天》川普稱不會以核武對付伊朗 最新發展一次看

相關新聞

巴國官員預料美伊第2輪會談有望 伊朗官媒證實外長將展開訪問

伊朗國營媒體證實，伊朗外交部長阿拉奇今天將前往巴基斯坦；有美媒引述消息人士指出，巴方預期美國和伊朗將舉行第2輪談判。巴國...

第3艘航母抵達！美軍中東逾20年部署量最多 傳已擬定打擊計畫

美國軍方表示，第3艘航空母艦已經抵達中東。分析家指出，這是美軍20多年來在中東部署最多的航艦數量

懲罰盟友？川普傳擬暫停西班牙北約成員資格 北約打臉：無此條款

路透社今天報導，美國可能因為西班牙在伊朗戰爭的立場，尋求暫停西班牙的北約成員資格，但北約表示，該組織沒有暫停成員資格或驅...

第2輪美伊停火談判有譜？ 傳伊朗正派代表團赴巴基斯坦會談

美國有線電視新聞網（CNN）24日引述巴基斯坦和伊朗消息人士報導，伊朗正派代表團赴巴基斯坦會談。

教宗呼籲美伊繼續和平談判 「衝突使伊朗無辜民眾受難」

英國BBC報導，教宗良十四世（Leo XIV）敦促伊朗持續進行和平談判以終止戰爭，稱這場衝突使「伊朗全體無辜民眾受難」。

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

美國官員向路透表示，五角大廈一封內部電郵列出，美方可用來懲罰北約盟友的選項，對象為未支持美國對伊朗作戰的國家，包括暫停西班牙北約成員資格，以及重新檢視美國對英國主張福克蘭群島主權的立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。