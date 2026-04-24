巴國官員預料美伊第2輪會談有望 伊朗官媒證實外長將展開訪問

伊朗國營媒體證實，伊朗外交部長阿拉奇今天將前往巴基斯坦；有美媒引述消息人士指出，巴方預期美國和伊朗將舉行第2輪談判。巴國近來一直在美伊間斡旋，以終結當前中東衝突。

在一名巴基斯坦官員透露此事後，官媒伊朗通訊社（IRNA）報導：「伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）將於4月24日週五晚間展開區域訪問，前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）、馬斯開特（Muscat）與莫斯科。」前兩者分別為巴基斯坦和阿曼的首都。

報導表示：「本次出訪旨在舉行雙邊磋商、討論區域發展現況，並審視美國與以色列政權對伊朗發動戰爭的相關最新情勢。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴基斯坦政府消息人士提到，巴方調解者預期，美伊兩國將舉行第2輪會談。

消息人士還補充道，一個美國後勤及安全團隊已抵達伊斯蘭馬巴德，協助談判進行。