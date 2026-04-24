教宗呼籲美伊繼續和平談判：衝突使伊朗無辜民眾受難

英國BBC報導，教宗良十四世（Leo XIV）敦促伊朗持續進行和平談判以終止戰爭，稱這場衝突使「伊朗全體無辜民眾受難」。

教宗良十四世在訪問非洲國家後返回羅馬的班機上表示：「我鼓勵持續進行和平對話，讓各方盡其所能促進和平，消除戰爭威脅，並尊重國際法。身為一名牧者，我不能支持戰爭，我也希望鼓勵所有人努力尋求來自和平文化的答案，而不是仇恨與分裂。」

教宗良十四世還透露，自己隨身攜帶一名黎巴嫩穆斯林孩童的照片，他去年訪黎巴嫩期間，這名孩童被拍到舉著「歡迎教宗良十四世」的標語。教宗良十四世表示：「這名孩童在近期戰爭中喪生。」