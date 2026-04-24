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打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與北約秘書長呂特會談時發表談話。美聯社
美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與北約秘書長呂特會談時發表談話。美聯社

美國官員向路透表示，五角大廈一封內部電郵列出，美方可用來懲罰北約盟友的選項，對象為未支持美國對伊朗作戰的國家，包括暫停西班牙北約成員資格，以及重新檢視美國對英國主張福克蘭群島主權的立場。

這名官員表示，該備忘錄對部分盟友不願或拒絕在對伊朗作戰中提供進入、駐軍與飛越權（ABO）表達不滿，指ABO「僅是北約最基本的要求」，並列出相關政策選項。他並補充，這些選項已在五角大廈高層之間流傳，其中一項設想為將「難搞」（difficult）的國家排除在北約重要或具聲望的職位之外。

美國總統川普曾嚴厲批評北約盟友未派遣海軍協助開放荷莫茲海峽，也曾表示正考慮退出北約。川普4月1日接受路透訪問，被問及美國是否可能退出北約，反問：「如果你是我，難道不會嗎？」

不過，前述官員指出，這封電郵並未建議美國這麼做，也未提出關閉歐洲基地的方案，但拒絕說明是否包含外界普遍預期的美國從歐洲部分撤軍。

英法等國表示，加入美國的海上封鎖等同參戰，但一旦達成長期停火或衝突結束，願意協助維持海峽開放。不過，川普政府官員強調，北約不能只是單向付出。他們對西班牙感到不滿，因為執政的社會黨政府表示，不會允許境內基地或領空用於攻擊伊朗；美國目前在西班牙設有兩個重要軍事基地，分別為羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與莫隆空軍基地（Morón Air Base）。

這位官員表示，電郵中列出的政策選項，旨在向北約盟友發出強烈訊號，目標是「降低歐洲方面的理所當然心態」。電郵認為，將西班牙排除出北約的選項對美軍行動影響有限，但具有重大象徵意義。該官員未說明美國將如何推動暫停西班牙會籍，路透也無法立即確認北約是否存在相關機制。

此外，英國最初未同意讓美軍使用兩處基地攻擊伊朗，但之後同意執行防禦任務，以保護包括英國公民在內的當地居民，應對伊朗的報復行動。另據備忘錄內容，美方也考慮重新評估對歐洲長期「帝國領地」的外交支持，例如位於阿根廷附近的福克蘭群島。

英國與阿根廷曾於1982年爆發短暫的福克蘭戰爭，阿根廷最終投降。美國國務院網站指出，福克蘭群島由英國管轄，但阿根廷仍聲稱擁有主權。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是川普的盟友。

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