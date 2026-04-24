川普不急著與伊朗談和 坦言油價短期將維持高檔

美國總統川普今天表示，受伊朗戰爭影響，美國民眾應該預料到會有「一段時間」將支付較高的油價，但沒有說明具體時間。

不過，美國財經媒體CNBC報導，川普也表示，他並不急著與德黑蘭當局達成和平協議，同時聲稱這場戰爭對股市與油價造成的衝擊，比他原本預期的還要小。

記者問到這場戰爭將持續多久時，川普在橢圓形辦公室向媒體表示：「我必須坦白說，股市現在處於歷史新高。我原以為會下跌20%到25%。」

川普說：「我原以為油價可能會漲至每桶200美元。但油價跟大家預期的很不一樣。事實上，我們國家的油價（比其他國家）低得多，因為我們擁有足夠自用的石油。」

國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）期貨價格今天上漲約3%，收在每桶105.07美元。美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）期貨價格上揚約3%，收在每桶95.85美元。布倫特北海原油已從戰爭爆發前一天的每桶72美元飆漲至每桶近120美元。

川普今天也聲稱，暫時性的高油價最終將換來一項協議，使伊朗無法取得核武，否則伊朗將「試圖炸毀我們的一座城市，或炸掉整個中東」。

CNBC全美經濟調查（All-America Economic）今天早上公布的最新民調顯示，絕大多數的美國人表示，他們已因油價飆升而減少支出。這項針對1000人的全國民調發現，近80%的受訪者因油價飆漲而改變消費習慣。這份民調是在4月15日到19日進行，誤差範圍為3.1%。

根據美國汽車協會（AAA），自戰爭開打以來，汽油價格已飆升超過30%，來到每加侖超過4美元。大多數受訪者也表示，他們預期高油價將持續至少6個月。

自2月28日美國與以色列首度對伊朗發動攻擊以來，川普政府已多次表示，預期戰爭將持續約4到6週。隨著衝突現在進入第2個月尾聲，川普調整對時程的預測。

川普在橢圓形辦公室談到伊朗時表示：「我在軍事上擊垮這個國家。在前4週，我就用軍事手段把它擊垮。現在，我們所做的是靜觀其變，看看（能達成）什麼協議。」

「如果他們不想達成協議，那我就會以軍事手段解決剩下的25%目標。」川普之後又說：「我不想操之過急。我想要慢慢來。我們還有很多時間。」

川普多次誇稱伊朗的軍隊已被摧毀，包括海軍在內。他還強調美國已「完全控制」荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）。在戰爭期間，伊朗的攻擊導致荷莫茲海峽遭封鎖；最近，美國也對伊朗港口進行報復性海軍封鎖。

他今天發表談話時聲稱，他拒絕了德黑蘭提出重新開放荷莫茲海峽的提議，因為封鎖行動能加大他們的財政壓力，迫使對方達成協議。

川普提到伊朗時說：「他們3天前就應該開放了。他們來找我們，並表示『我們會同意開放海峽』。」

川普說：「因此，我才是那個讓荷莫茲海峽保持關閉的人。我們已經完全掌控它，只有在他們達成協議或發生其他非常正面的情況時，海峽才會開放。」