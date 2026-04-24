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美媒Axios：旁觀伊朗戰爭 北京坐收漁利

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國以色列伊朗的戰爭不見盡頭。有分析指美國消耗大量先進彈藥、北京免費觀摩AI融入作戰，另靠綠能供應鏈優勢與充沛戰略儲油，讓中國成為這場衝突的隱形獲益者。

Axios新聞網的分析指出，伊朗戰爭讓中國在不開一槍、不花一分錢情況下，得以增強外交籌碼、清潔能源實力乃至對美軍的情報掌握，影響涵蓋供應鏈、能源採購、地緣政治風險以及爭奪更先進人工智慧（AI）與武器技術的競賽。

● 軍事：美消耗彈藥還免費演練

美國把大約80%的JASSM-ER匿蹤巡弋飛彈投入對伊朗作戰，並調撥原本部署在太平洋的庫存來支援。戰事大幅消耗美國的戰斧巡弋飛彈、愛國者防空飛彈、終端高空防衛系統（THAAD）攔截彈及無人機。

北京並能藉機觀摩美國如何利用AI鎖定目標、如何輪調航艦打擊群等，對模擬武力犯台的中國軍事規劃者而言，比任何兵推都更有價值。

● 能源：北京通過壓力測試

能源方面，中國成為荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）持續震盪中的贏家之一，其中很大程度歸功於北京過去對能源結構布局，包括龐大的石油儲備。

此外，中國還掌控全球超過70%的太陽能、風電、電池與電動車供應鏈。當石油、天然氣遭人為武器化時，依賴進口的國家就會加速轉向再生能源，讓中國的綠能產業受益，荷莫茲海峽受干擾的時間越長，全球對中國的依賴就越深。

牛津能源研究所（OIES）2月一篇報告指中國在2025年大幅增加石油儲備，主要是出於：需求疲軟導致油價相對偏低、地緣政治風險升高帶來的供應中斷風險，以及

新的國內能源法規要求企業持有更多儲備。

根據美國能源情報署（EIA）資料，中國在2025年12月的石油戰略儲備量達近14億桶，美國4.13億桶、日本2.63億桶、韓國7900萬桶、印度2100萬桶。從中國官方數據看，在2月底伊朗戰爭爆發前，中國仍持續增加儲備。

中國雖有約一半石油進口需經荷莫茲海峽，但中國能源自給率高達85%。再生能源加上核能如今已占中國能源消耗逾20%，去年更超越石油成為第二大能源來源。

Axios共同創辦人兼執行長范德海（Jim VandeHei）形容，伊朗戰爭正是「北京能源戰略所設計要面對的壓力測試」。

● 外交形象與AI發展：北京撿到槍

Axios稱當川普威脅要把伊朗「炸回石器時代」時，北京則低調協助巴基斯坦促成美伊雙方坐上談判桌。全球政治風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）直言，亞洲的盟友看到的是美國把飛彈防禦量能抽走、把海軍力量從太平洋轉往波斯灣。

戰爭衍的金融衝擊也會助長中國AI發展。包括微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、輝達（Nvidia）等科技居投在波斯灣地區數十億美元的AI建設計畫，因伊朗對區域內資料中心等相關目標攻擊，面臨無限期的地緣政治風險。

西方每一塊錢美元因局勢不穩而無法投入波斯灣，就少一分錢用來建立中國基礎設施以外的替代方案。

● 放大北京稀土優勢

美國當前幾無具規模的重稀土精煉產能，而中國掌控全球約70%的稀土開採、90%的精鍊與稀土磁材製造能力。

美國在戰爭使用的戰斧飛彈、JDAM滑翔炸彈、掠食者（Predator）無人機等，都需稀土製造精準導引系統。每消耗一枚這類高性能武器，美國對中國供應鏈的依賴就更深。

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