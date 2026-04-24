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中東戰爭第55天》川普稱不會以核武對付伊朗 最新發展一次看

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
美國總統川普今天表示不會以核武對付伊朗，但稱美方不急於結束與伊朗的戰爭，對伊朗而言卻「時間緊迫」，因為全球經濟正遭受重創。歐新社
美國總統川普今天表示不會以核武對付伊朗，但稱美方不急於結束與伊朗的戰爭，對伊朗而言卻「時間緊迫」，因為全球經濟正遭受重創。歐新社

美國以色列聯手攻伊進入第55天，美國總統川普今天表示不會以核武對付伊朗，但稱美方不急於結束與伊朗的戰爭，對伊朗而言卻「時間緊迫」，因為全球經濟正遭受重創。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普今天表示，美國不急於結束與伊朗的戰爭，但對伊朗而言卻「時間緊迫」，因為戰爭造成的動盪正重創全球經濟；此外，川普也排除動用核武攻擊伊朗的可能性，他在白宮向記者表示：「絕不應允許任何人使用核武。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列「已準備好恢復對伊朗的戰爭」，首要任務是徹底剷除哈米尼（Khamenei）王朝，其次是摧毀關鍵能源與電力設施、瓦解國家經濟基礎建設，把伊朗打回「石器時代」，目前就等美國點頭。

在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）方面，美國戰爭部今天宣布，美軍在印度洋針對一艘油輪進行登船檢查，並稱該船隻運送著來自伊朗的石油，而這是美軍3天內第2次採取類似行動。

此外，美軍「布希號」（USS George H.W. Bush）航艦打擊群也已抵達中東，美國目前部署在這個地區的大型航艦數量增至3艘。川普矢言，美國將摧毀任何在荷莫茲海峽水域布雷的大小船隻，並持續擴大對伊朗施壓，要求德黑蘭當局重啟這條重要的海上通道。

以黎方面，以色列與黎巴嫩今天將在華府舉行新一輪會談，黎巴嫩會中預計將要求延長停火。但就在會談前數小時，黎巴嫩衛生部表示，以色列空襲黎巴嫩南部造成3人死亡；黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）隨後也宣稱向以色列北部發射火箭，回擊以軍違反停火協議。

以黎會談過後，川普宣布，以黎停火協議將延長3週，並稱「我認為很有機會實現和平」，計畫未來幾週內與兩國領袖會面。

●伊朗動向

美伊在荷莫茲海峽持續對峙，伊朗矢言，只要美國持續封鎖，伊朗就不會重新開放荷莫茲海峽。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）說：「唯有在不受海軍封鎖侵犯的前提下，全面停火才有意義。」

伊朗國會副議長哈吉巴巴伊（HamidrezaHajibabaei）今天表示，針對與美國及以色列戰爭期間在荷莫茲海峽徵收的過路費，德黑蘭當局已收到首批收入。

●油價股匯動態

由於投資人對於中東戰事能迅速結束的樂觀情緒減弱，全球股市大多收低。國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）再次衝破每桶100美元大關，再次引發市場對通膨的擔憂，恐進一步衝擊全球經濟成長。

格林威治時間2時30分左右，美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲1.1%，每桶報96.92美元。國際基準布倫特北海原油上漲1.1%，每桶報106.26美元。

●其他國家及組織

超過30國的軍事規劃人員昨天起在倫敦展開會談，針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟後的安全任務研擬詳細計畫。英國國防大臣希利（John Healey）與法國國防部長沃特杭（Catherine Vautrin）今天在聯合聲明中表示：「我們有信心取得實質進展。」

聲明指出：「透過建立共同目標、加強多國協調並為有效的集體行動創造條件，我們能協助重新開放海峽、穩定全球經濟並保護我們的國民。」

美國 美軍 美方 以色列 伊朗

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