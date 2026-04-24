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分析：打伊朗消耗美軍重要彈種 削弱應對俄中準備

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

自2月底伊朗戰爭爆發以來，美國已耗掉約1100枚本為應付中國而準備的長程匿蹤巡弋飛彈，原本的戰備庫存直接砍半，另用掉1000枚戰斧巡弋飛彈則是目前每年採購量的10倍。

紐約時報引述美國行政部門與國會官員表示，如今五角大廈趕忙從亞洲與歐洲的司令部緊急調運彈藥及其他軍備到中東。川普政府與國會的官員表示，這些調撥使相關區域的司令部在面對俄羅斯與中國等潛在對手時的戰備能力下降。

此外，另據五角大廈內部估算與國會官員說法，美軍在伊朗戰爭使用超過1200枚愛國者攔截飛彈，還動用超過1000枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的陸基飛彈等，也使相關庫存降到低點。

這場戰事也凸顯五角大廈過度依賴昂貴飛彈與彈藥的問題，特別是防空攔截彈，同時也引發對國防產業能否更快研發低成本武器（如自殺無人機）的疑慮。

紐時認為最大的影響仍是亞洲方面的部署。在伊朗戰爭爆發前，美軍將林肯號航空母艦打擊群（U.S.S.Abraham Lincoln）從南海調往中東。之後又有兩支陸戰隊遠征支隊從太平洋調往中東，每支約有2200名陸戰隊官兵。

五角大廈還把先進防空系統從亞洲調往中東，包括駐韓美軍的愛國者飛彈及終端高空防衛系統（THAAD）系統的攔截彈。韓國是亞洲唯一部署這套先進飛彈防禦系統的盟國，用來應對北韓日增的飛彈威脅。

官員表示，其實在伊朗戰爭之前，美軍在太平洋地區的戰備狀態就已因兵力調動而受影響。2023年10月以色列與哈瑪斯爆發新一輪加薩戰爭，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝為聲援巴勒斯坦開始在紅海襲擊船隻後，美軍就在中東海空增兵，削弱在太平洋的力量。

華爾街日報今天也引述美國官員評估報導，此次對伊朗動用大量彈藥，若北京在短期內對台發動入侵，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。

美國官員指出，自2月28日對伊朗開戰以來，美國已發射超過1000枚長程戰斧巡弋飛彈，動用1500至2000枚重要防空彈種，包括終端高空防衛系統（THAAD）、愛國者（Patriot）與標準飛彈（StandardMissile）等。

官員表示若要補足庫存，恐需長達6年時間，這已引起美國政府內部討論，若是總統下令軍方防衛台灣，作戰計畫是否需要調整。

分析人士指出，充裕的彈藥儲備對於面對中國龐大飛彈陣容至關重要；這些中國的飛彈很可能用於「反介入／區域拒止」（anti-access, area denial）戰略，阻擋犯台時介入的外國武力。

戰略暨國際問題研究中心（CSIS）21日發布一份報告，對美軍彈藥庫存見底表達擔憂。

報告評估，在伊朗消耗的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）約占總量的27%、聯合空對地遙攻飛彈（JASSM）約36%、標準六型（SM-6）約1/3、標準三型（SM-3）近半、愛國者攔截彈消耗超過60%，THAAD攔截彈耗損超過80%，顯示防空性武器的短缺更為嚴重。

報告的共同撰寫人、CSIS高級研究員坎西恩（MarkCancian）說：「我們需要好幾年時間，才能讓庫存重新補足。」

以色列 伊朗 美國

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