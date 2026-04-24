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20中國船員困荷莫茲「漂浮監獄」50多天 有人精神崩潰了

世界日報／ 北京24日電
滯留船員談現狀。(央視截圖)
滯留船員談現狀。(央視截圖)

美國伊朗戰爭牽動著全球重要通道荷莫茲海峽是否能正常開放，其中的不確定性、恐懼和無盡的等待，讓被困在海上的船員們中有人已經精神崩潰，但船東基於虧損也不讓他們返航，甚至還重金「鼓勵」他們繼續在海上戰火中搏命等待，有20名中國船員已被困在波斯灣53天，除了發呆，還要面臨對外通信時斷時續，淡水和新鮮食物逐漸減少，補給價格也翻了數倍的困境。他們形容在船上像是坐困「漂浮的監獄」，但為賺錢養家只能繼續熬下去。

據南風窗報導，4月20日，34歲的中國船員林生（化名）已被困波斯灣53天，他所在的是一艘「汽車船」，生活設施簡陋，連他在內共20名中國船員。而海面上漂著密密麻麻同樣被困的船，像「排隊等死的魚群」。他說：「除了等，什麼也做不了。」

有被困航員調侃，荷莫茲海峽的「開放與關閉」比自家窗戶開關還頻繁，但對他們來說，這種反覆是一場持續的心理拉鋸，一名不願具名的船員說，在他所在的船上已有人「精神崩潰」，需同事定時照看。

在播客「無窮之地」8日發布節目「中國海員被困31天」中，被困船員劉軼文說，一件12瓶裝的礦泉水賣到14美元(約95元人民幣)，一公斤豬肉20美元，一公斤白菜9美元，一公斤芒果34美元。

林生說，他所在船半個多月前補給過一次，花了3000美元買蔬菜和水果，夠吃20天左右。那之前，船上蔬菜斷了十多天，每天兩餐，「凍雞肉、凍牛肉、罐頭魚，配著快放壞的洋蔥土豆」，現在蔬果又耗盡，淡水也快用完。

據報導，許多困在這裡的船隻無法輕易返程，因為對船東來說，返航意味著違約，也意味著這一航次的投入可能就此落空；繼續等待，則更符合既有的運營邏輯，停滯的代價往往更多落在船員身上。據劉軼文在播客「無窮之地」中說，一些公司還提出每船5萬到10萬美元的額外激勵鼓勵船隻嘗試通過海峽，關乎安全的判斷成了一套可以被計算的成本邏輯。

滯留船員接受採訪。(央視截圖)
滯留船員接受採訪。(央視截圖)

現在他們拿的是雙倍基薪，算作戰區補貼，這一標準在美伊戰爭前就已存在。大家曾兩次開會表達漲薪訴求，船長也向上反映過，但沒有下文。「（當船員）就是為了掙錢，」林生說，「只要有錢，問題都可以解決」。

林生在滯留船上拍下的畫面。(央視截圖)
林生在滯留船上拍下的畫面。(央視截圖)

另據觀察者網報導，23日晚，中國駐伊朗大使館發布消息，當前伊朗開放部分空域，但地區局勢仍存在很大不確定性，伊朗安全形勢依然複雜多變。外交部已提醒中國公民暫勿前往伊朗。

23日早前，伊朗馬漢航空發布公告，宣布將恢復伊朗往返中國航線客運航班。

SeafarerHelp主頁。(央視截圖)
SeafarerHelp主頁。(央視截圖)

以色列 伊朗 美國

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