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伊朗播奪船影片示威 川普：不想談判就動武
美伊和平談判破裂後，伊朗今天播出突襲部隊登上巨型貨輪的影片，向外界展示對荷莫茲海峽的控制正持續收緊；美國總統川普則放話，若伊朗不願談判，他將採取軍事行動。
路透社報導，川普對於伊朗這些「搞事的小船」構成的威脅不屑一顧，並向記者表示，他相信德黑蘭當局想達成協議，但伊朗內部領導層正陷入混亂。
川普也說，他不急著達成協議，但若伊朗不願談，「我將以軍事手段解決」。
伊朗國家電視台連夜播放一段影片，畫面中蒙面部隊駕駛灰色快艇靠近貨輪MSC Francesca號，隨後沿著繩梯爬上船艙門後躍入並持槍威嚇，隨後畫面也帶到另一艘Epaminondas號，影片還配有動作電影風格的配樂、全程無旁白。
伊朗當局表示，這2艘船企圖在未經授權之下穿越荷莫茲海峽，22日已遭截停扣押。
儘管川普及美國軍事官員都曾宣稱，伊朗大部分海軍力量已被擊沉，但德黑蘭當局以行動表明，他們仍有能力對石油市場造成重大衝擊。
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