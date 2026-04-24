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IRGC司令瓦希迪「強硬」統治伊朗 美伊和平談判受阻

世界日報／ 綜合報導
伊朗革命衛隊司令瓦希迪實質統治伊朗，也是川普與伊朗和談的障礙。（美聯社）
伊朗革命衛隊司令瓦希迪實質統治伊朗，也是川普與伊朗和談的障礙。（美聯社）

美國以色列聯合空襲重創伊朗領導層，在戰爭初期造成數十名高階官員喪生後，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)司令瓦希迪(Ahmad Vahidi)崛起，動員親信掌控伊朗軍事部署與談判團隊，成為實質統治者。

紐約郵報引述分析人士見解報導，67歲的瓦希迪掌權後，伊朗隨即採取更強硬立場，官員本周拒絕與美國恢復和平談判，德黑蘭政府同時加強攻擊試圖通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的船隻。

瓦希迪長期遭受西方制裁，並與阿根廷恐怖攻擊案件有關聯；他代表伊朗的極端政治派系，凸顯溫和派在他的主導下已邊緣化。

分析人士警告，即便美國與伊朗代表團達成協議，只要瓦希迪繼續掌控全局，協議在伊朗境內恐怕毫無實際約束力。

瓦希迪曾於1990年代擔任精銳部隊聖城旅(Quds Force)的指揮官，與後來遭美軍狙殺的IRGC少將蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)共同奠定伊朗在海外扶植代理武裝組織的基礎，包括黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)。

瓦希迪曾在兩屆伊朗政府中，分別出任國防部長及內政部長，2025年12月獲最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)任命為革命衛隊副總司令；今年2月28日，美以空襲炸死哈米尼與IRGC前指揮官帕克波爾(Mohammad Pakpour)，瓦希迪隨即登上軍權高峰。

哈米尼身亡後，瓦希迪力推哈米尼的兒子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)接任最高領袖；穆吉塔巴不久後在空襲中受傷，紐約時報報導指，穆吉塔巴顏面受傷，需要整容，至今仍未露面。

華府智庫「伊朗民主全國聯盟」(National Union for Democracy in Iran)研究主任伊斯法哈尼(Khosro Isfahani)表示，「假設穆吉塔巴還活著，他也只不過是個傀儡，他是人類史上第一個由人工智慧生成的最高領袖。」

伊斯法哈尼指的是伊朗政府疑似發布偽造照片，他補充說道，「穆吉塔巴沒有任何政治資本、公眾支持和決策影響力」。

瓦希迪4月初安排IRGC老將、最高國家安全委員會秘書佐爾加德爾(Mohammad Bagher Zolghadr)加入談判代表團，戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析，佐爾加德爾的任務是確保代表團服從IRGC強硬路線。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)在首輪和談中，暗示伊朗願意讓步後，佐爾加德爾隨即向IRGC高層舉報，德黑蘭隨後召回整個代表團；伊朗代表團至今未返回巴基斯坦繼續與美方談判，凸顯伊朗強硬派依然穩固掌控局勢。

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