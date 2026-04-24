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魯比歐主持以黎在白宮次輪談判 川普宣布停火延長3周

世界日報／ 綜合報導
以色列與黎巴嫰23日第二度在白宮會談，圖為雙方代表14日在會後合影。（路透）
以色列與黎巴嫰23日第二度在白宮會談，圖為雙方代表14日在會後合影。（路透）

以色列與黎巴嫩之間的10日停火協議26日即將到期，川普總統23日在白宮舉行的第二輪和平談判中宣布，以黎停火協議將延長三周。川普表示，將邀請以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與黎巴嫩總統奧恩(Joseph Aoun)在不遠的將來在白宮會面。

華盛頓郵報分析，在橢圓形辦公室舉行的大使級談判，讓脆弱的停火協議得以延長，至於黎巴嫩政府能否約束民兵組織真主黨(Hezbollah)，目前仍不清楚。

延長停火協議是由黎巴嫩方面提出，川普與副總統范斯加入在橢圓形辦公室的談判之後，決定正式宣布。這輪談判是由國務卿魯比歐、國務院顧問尼德漢(Michael Needham)主持，以色列及黎巴嫩分別由駐美大使代表出席，美國駐黎巴嫩大使伊薩(Michel Issa)、美國駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)也參與會議。

川普在橢圓形辦公室對媒體表示，以色列和黎巴嫩已同意停火再延長三周，「我想就是停火、不再交火」。他說：「我們將與黎巴嫩合作，把他們國家的事情處理好。我真的認為，這是我們輕而易舉能夠做到的事。」談判代表則坐在橢圓形辦公室沙發上。

華盛頓郵報報導，以黎停火其實僅得到勉強遵守，以色列與真主黨的攻擊雖有減少，但仍在持續發生。這些攻擊暴露了和平談判當中不容忽視的核心問題：以色列是在跟有伊朗撐腰的真主黨開戰，而不是跟黎巴嫩這個國家開戰，但真主黨拒絕參加談判。

美國2月28日對伊朗發動軍事行動後，真主黨宣誓效忠德黑蘭，並在美伊戰爭衝突期間對以色列北部發動大規模火箭攻擊。以色列隨後派遣軍隊進入黎巴嫩南部，導致百姓流離失所，家園摧毀，以色列也對貝魯特發動空襲。

魯比歐23日說，停火協議延長三周「讓所有人能有更多時間繼續致力推動以黎兩國之間的永久和平」。他說，阻礙和平進展的的是「一個在他們國家領土內運作，應該遭到剷除的恐怖組織」。

除了停火延長三周之外，川普與其他與會人士均未透露更多談判內容。

以色列 伊朗 美國

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