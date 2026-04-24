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WSJ：飛彈消耗過度 美保衛台更難 印太司令：遏制中國能力不受影響

世界日報／ 綜合報導
自美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈，官員憂心如果台海有事，美國恐怕力不從心。（歐新社）
自美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈，官員憂心如果台海有事，美國恐怕力不從心。（歐新社）

華爾街日報報導，美國官員透露，伊朗戰爭讓美國消耗了大量彈藥，可能需要六年才能完全替補彈藥庫存；部分政府官員的評估逐漸認為，倘若中國近期入侵台灣，美國將無法全面執行保衛台灣的緊急計畫。眼見彈藥大量耗損，川普政府內部已開始進行調整作戰計畫的相關討論，以因應未來總統可能下令軍方保衛台灣的任何情況。

聯邦眾議院撥款委員會則於22日公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助，撥款委員會23日通過，將送眾院及參院通過後由總統簽字。 

盡管整體預算削減，委員會表示，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手。 

法案也提及，此法案提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。

華爾街日報23日報導引述官員說法指出，2月28日伊朗戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚遠程「戰斧」（Tomahawk ）巡弋飛彈、1500至2000枚關鍵防空飛彈，其中包括「薩德」（THAAD）、「愛國者」（Patriot）與「標準飛彈」 （Standard Missile）攔截器等等。

官員表示，目前沒有跡象顯示美國會與中國發生衝突；中國領導人習近平與川普總統5月將在北京舉行攸關重大的高峰會，中國軍方也正因一波將領整肅而動盪中。但若真的發生衝突，美國短期內將面臨彈藥補給短缺，美軍將面臨更大風險。

其他政府官員則認為，美國可以透過對國防工業基礎進行大規模投資，並更加重視生產低成本彈藥，來縮短補充軍火庫存的時間表。

不過，多位高層官員駁斥美國未對美中衝突做好充分準備的說法，也不同意軍火損耗會影響美軍戰備狀態。

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）21日在國會參議院軍事委員會聽證會上表示，伊朗戰爭正為美軍提供寶貴作戰經驗，他支持在中東地區繼續進行軍事行動。帕帕羅同時堅稱美國彈藥供應充足，並表示，「我們遏制中國的能力，不受任何實質影響。」

國安分析人士密切關注彈藥庫存，持續追蹤其對美國應對全球其他危機能力可能的影響。戰略與國際研究中心（CSIS）21日的報告表達了類似擔憂，指彈藥庫存正在減少；CSIS高級顧問、報告合著者坎西安（Mark Cancian）表示，「我們需要數年時間才能重建這些庫存。」

為應對不斷變化的地緣政治局勢和華府政治風向，五角大廈制定了多種應對方案。專家認為，儘管美國核武庫規模遠超過中國，但中國的核武等武器、龐大海軍武庫和陸軍軍力，都讓美國為保衛台灣而發動的戰爭，成為五角大廈制定應變計畫中最危險的行動之一。

以色列 伊朗 美國

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