美打伊朗狂耗飛彈！WSJ：補回恐需6年 官員憂影響防台

華爾街日報23日獨家報導，美國官員表示，美國在對伊朗作戰中消耗大量彈藥，部分政府官員日益評估，若中國在短期內入侵台灣，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。

美國官員指出，自2月28日對伊朗開戰以來，美軍已發射超過1000枚長程「戰斧」巡弋飛彈，並動用1500至2000枚關鍵防空飛彈，包括薩德（THAAD）、愛國者（Patriot）與標準飛彈（Standard Missile）攔截彈，但未提供精確數字。若要完全補充這些庫存，可能需要長達6年時間，也已在政府內部引發討論，評估在總統下令軍方防衛台灣時，是否需要調整作戰計畫。

美國遵循「一中政策」，承認只有一個中國政府，即中華人民共和國，同時維持與台灣之間的關係。美國總統川普與多數前任總統一樣，並未公開承諾在台灣遭入侵時出兵防衛。但五角大廈仍會針對多種情境進行規劃，不受地緣政治變化與華府政治氛圍影響。

美國官員表示，目前沒有跡象顯示美中即將爆發衝突。中國國家主席習近平正準備於5月在北京與川普舉行重要峰會，中國軍方近期也因整肅將領而受到衝擊。不過，一旦衝突真的發生，美方在補充庫存的短期內將面臨彈藥缺口，可能使部隊承受更高風險。也有部分政府官員認為，透過大幅投資國防產業基礎並強化低成本彈藥生產，可縮短補充時間。

熟悉彈藥狀況的美國官員未說明庫存消耗對中國相關作戰計畫的具體影響。美國情報界今年3月評估，北京不太可能在2027年對台發動戰爭，且未設定統一時間表，但希望在2049年，即中華人民共和國建政100周年時完全掌控台灣主權。

多名美國高層官員駁斥美國未完全準備好應對短期內美中衝突，以及彈藥消耗影響戰備的說法。美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將21日在國會作證時表示，伊朗戰爭讓美軍獲得寶貴實戰經驗，他也支持持續在中東行動。他說：「目前為止，我看不到這對我們嚇阻中國的能力造成任何實質成本。」

白宮發言人李維特也反駁，稱「這篇報導的整體前提是錯誤的」。她表示：「美國擁有全球最強大的軍隊，擁有充足的武器與彈藥，無論是在本土或全球各地的庫存，都足以有效防衛國土，並執行統帥下達的任何軍事行動。」