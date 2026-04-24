美三航艦打擊群進駐中東 增強對伊朗戰略壓力

美國軍方今天表示，「布希號」（USS George H.W. Bush）航艦打擊群已經抵達中東，使美國目前部署在這個地區的大型航艦數量增加至三艘，增強對伊朗戰略壓力。

法新社報導，負責中東事務的美軍中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X上發文指出，「布希號」4月23日「在印度洋、屬於美軍中央司令部責任區內航行」，文中附上一張航艦甲板上停滿戰機的照片。

根據美軍中央司令部的社群媒體貼文，第二艘「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群今天在紅海（Red Sea）執行任務，而第三艘「林肯號」（USSAbraham Lincoln）航艦打擊群也部署在這個地區。

當第三艘美國航艦打擊群部署至中東之際，正值美伊持續超過兩週的停火期間。

「福特號」3月12日因船上洗衣間發生火災，數週前駛往克羅埃西亞進行維修，目前這艘全球最大的航艦已重返作戰任務。

「福特號」航艦打擊群已在海上部署約10個月，其任務包括參與美國在加勒比海的行動，當時美軍曾打擊涉嫌走私毒品的船隻、攔截受制裁油輪，並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

每艘航艦出動時，都會伴隨規模龐大的支援艦隊同行。