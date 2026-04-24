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川普：不急於結束與伊朗戰爭 不會動用核武

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天發文表示，美國不急於結束與伊朗的戰爭，但對伊朗而言「時間緊迫」。另外，川普還對記者說，美國不會在對伊朗的戰爭中動用核武。

法新社報導，目前美伊在巴基斯坦和談的前景尚不明朗，亦無跡象表明各方將恢復外交努力，以結束荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的僵局。

自從川普無限期延長中東戰爭的停火以來，美伊雙方已將重心轉向遭伊朗報復性封鎖的荷莫茲海峽。這裡原本是全球1/5石油及液化天然氣的出口要道。

美國則對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。

川普在社群媒體上表示：「我有的是時間，但伊朗沒有─時間緊迫！」他並補充道，伊朗的軍隊已被摧毀，「他們的領導人不在了，封鎖嚴密牢固，而且情況只會越來越糟」。

川普稍早下令美國海軍摧毀任何在荷莫茲海峽布雷的伊朗船隻。

另外，川普今天也說，他不會在與伊朗的戰爭中動用核武。

路透社報導，當被問及是否會使用這類武器時，川普在白宮告訴記者：「我為什麼要用核武？我們已經用非常常規的方式徹底擊潰他們，沒用到核武。」

他補充道：「不，我不會用。任何人都不應該被允許動用核武。」

被問及願意為與伊朗達成長期和平協議等候多久時，川普回答：「別催我。」

他說，在之前為期兩週的停火期間，伊朗可能「稍微」囤了一些武器，但美軍大約一天內就能將其摧毀。

美國 白宮 巴基斯坦 以色列 伊朗

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