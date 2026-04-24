快訊

鋒面通過+東北季風增強 今雷雨突襲狂轟大降溫 勞動節連假天氣曝

重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊停火延長多久？川普：別催我！

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普日前宣布美伊停火無限期延長，有媒體23日詢問川普說，他願意等伊朗多久？川普回答說，別催我，並稱伊朗內部正在內鬥、面臨巨大的動盪，所以美國給他們一些時間來平息動盪；川普說，他希望為美國達成最好、持久的協議。

美伊為期二周的停火協議原本預計在美東時間4月22日到期，不過，川普21日發出聲明表示，基於伊朗政府的現況，以及巴基斯坦的請求，川普決定延長停火，直到伊朗提出統一的和平提案；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日表示，川普現在沒有設定時間表，最後期限會由總統決定。

川普說，接下來就看事情會怎麼發展，他指出，美軍已經在軍事上取得勝利，摧毀伊朗75%的目標，如果伊朗不想要達成協議，那美軍會完成任務，摧毀剩下25%的目標。

川普也說，美方沒有時間上的壓力，指壓力是在伊朗身上，稱伊朗若不盡快出口石油，他們整個石油產業將超過負荷，不但石油沒有地方儲存，開採工作也將暫停；川普表示，如果開採工作停止，會對伊朗未來的開採作業造成難以彌補的不良影響，而伊朗只剩下幾天的時間。

不過，川普也說，美國民眾必須在短時間內承受高油價，指民眾付出這樣的代價可以換到伊朗不能擁有核子武器來攻擊美國或摧毀整個中東。

美國 白宮 美伊 以色列 伊朗

延伸閱讀

否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限

美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

期限將屆 川普對伊再延長停火

美伊第2輪談判前景不明 川普：延長停火可能性不大

相關新聞

重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

有線電視新聞網（CNN）23日引述1位美國官員報導，美國海軍目前在中東有包括2艘航空母艦的19艘船艦，在印度洋也有7艘，即在伊朗附近共部署達26艘美艦。

重啟和談 美伊今2輪談判？ 川普：有可能

美國總統川普及巴基斯坦消息人士廿二日對紐約郵報指稱，關於第二輪美國與伊朗談判的「好消息」，可能最快於廿四日傳來。另外，川普目前是藉由美國「戰爭權力法」和伊朗交戰，但該法也限制他必須在五月一日結束對伊朗的軍事行動。

不准伊朗在荷莫茲海峽布雷 川普撂狠話：若發現將立刻開火擊殺

美國總統川普23日在自創社媒真實社群寫道，已下令美國海軍擊殺任何正在荷莫茲海峽（下稱海峽）布雷的伊朗船舶。

美伊「不戰不和」 將成新常態 外媒點出歧見難解

美國和伊朗新一輪和談破局後，兩國為爭奪荷莫茲海峽控制權，雙雙封鎖水道以便爭取籌碼。外媒分析，雙方歧見難解，「不戰不和」可能變成新常態，恐怕要伊朗政局垮台、或油價衝上每桶120美元，才能打破這種僵局。

美伊停火延長多久？川普：別催我！

美國總統川普日前宣布美伊停火無限期延長，有媒體23日詢問川普說，他願意等伊朗多久？川普回答說，別催我，並稱伊朗內部正在內鬥、面臨巨大的動盪，所以美國給他們一些時間來平息動盪；川普說，他希望為美國達成最好、持久的協議。

紐時：伊朗領袖穆吉塔巴臉嚴重燒傷說話困難 需整容

紐約時報(New York Times)23日引用四名匿名伊朗官員說法，指伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼(Mojtaba Khamenei)2月28日在以色列空襲中臉部嚴重燒傷，導致說話困難，並且有需要進行整容手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。