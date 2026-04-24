重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

有線電視新聞網（CNN）23日引述1位美國官員報導，美國海軍目前在中東有包括2艘航空母艦的19艘船艦，在印度洋也有7艘，即在伊朗附近共部署達26艘美艦。

截至13日，有15艘美艦在美國中央司令部負責的區域。該司令部負責管理美國在中東的軍事行動。

上述19艘在中東的美艦為「林肯號」及「福特號」航艦；12艘驅逐艦：「班布里吉號」、「哈德納號」、「小皮特森號」、「布萊克號」、「麥可墨菲號」、「米契爾號」、「裴拉塔號」、「斯普魯恩斯號」、「米利厄斯號」、「邱吉爾號」、「特魯斯頓號」與「馬漢號」；2艘濱海戰鬥艦（LCS）：「坎培拉號」和「杜爾沙號」。

另有1個兩棲待命支隊（ARG）：兩棲突擊艦「的黎波里號」、兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」及船塢登陸艦「拉什摩爾號」。

在印度洋的7艘美艦則是驅逐艦「芬恩號」、「品克尼號」、「希金斯號」、「馬斯廷號」、「麥克福爾號」；遠征機動基地艦（ESB）「坎利號」；LCS「聖塔芭芭拉號」。

藉由上述大部分的美艦，美軍13日開始對伊朗多座港口執行封鎖，截至23日，已使至少33艘船舶改道。