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以色列防長：準備好恢復對伊朗戰爭 待美國開綠燈

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列國防部長卡茲。(美聯社資料照) 美國聯合通訊社
以色列國防部長卡茲。(美聯社資料照) 美國聯合通訊社

以色列國防部長卡茲今天表示，以色列「已準備好恢復對伊朗的戰爭」，正在等待美國同意把伊朗打回「石器時代」。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）透過影片發布如下聲明：「以色列國防軍（IDF）在攻守方面都已做好準備，也已標註好目標。」

「我們正在等待美國放行，首要任務是徹底剷除哈米尼（Khamenei）王朝。…此外，還要摧毀關鍵能源與電力設施、瓦解國家經濟基礎建設，讓伊朗回到黑暗時代與石器時代。」

今年2月28日，美國聯手以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，導致時任伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）死亡，他的兒子穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）隨後被任命接替父親的職位。

美國總統川普（Donald Trump）之前亦曾揚言要把伊朗打回石器時代。

美國 德黑蘭 以色列 伊朗

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