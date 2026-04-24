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美伊「不戰不和」 將成新常態 外媒點出歧見難解

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國和伊朗新一輪和談破局後，兩國為爭奪荷莫茲海峽控制權，雙雙封鎖水道以便爭取籌碼。 路透
美國和伊朗新一輪和談破局後，兩國為爭奪荷莫茲海峽控制權，雙雙封鎖水道以便爭取籌碼。 路透

美國伊朗新一輪和談破局後，兩國為爭奪荷莫茲海峽控制權，雙雙封鎖水道以便爭取籌碼。外媒分析，雙方歧見難解，「不戰不和」可能變成新常態，恐怕要伊朗政局垮台、或油價衝上每桶120美元，才能打破這種僵局。

川普23日在社群平台Truth Social上放話，「荷莫茲海峽已被美方完全掌控，要經過美國海軍的許可，才能進入或離開，在伊朗有辦法達成協議以前，都會緊緊封鎖」。他還轉貼一則投書到華盛頓郵報的文章，對作者認為美伊無須達成協議也能從伊朗取得川普想要的東西，表示贊同。

美國持續封鎖伊朗港口的船隻進出，加碼對德黑蘭當局施壓。美國軍方22日並宣布，已攔截兩艘伊朗超級油輪。

伊朗則認為，美國持續海上封鎖，形同戰爭。伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫說，唯有美國解除封鎖，全面停火才有其道理，美方「明目張膽違背停火」之際，不可能開放荷莫斯海峽。

伊朗副議長巴拜伊表示，向船隻徵收的荷莫斯海峽通行費，首筆已經轉入央行帳戶。但他沒有說明費用由誰支付，也未說明金額。

彭博分析，「不戰不和」可能會成為新常態。對美國來說，戰爭的政治與經濟代價持續攀升，但勝利的可能性日益渺茫。伊朗目標始終如一，要生存下來，並要全球為戰爭付出代價，德黑蘭當局不能退讓，也尚未這麼做。

兩國歧見未解，敵對狀態無法正式落幕，爭議點包括伊朗核計畫、荷莫茲海峽、黎巴嫩。然而，另一方面，衝突升溫代價高昂，美國會更加捲入不願參與紛爭，並深陷此區。伊朗實力雖遭削弱，卻將繼續挾持荷莫茲海峽與全球經濟，當作人質。

對全球經濟來說，脆弱的停火協議雖不理想，但還能承受。一來是儘管船隻須經伊朗查驗、並繳納通行費，但部分船舶仍能通過荷莫茲海峽。

再來，美國的封鎖也不全面，伊朗約有900萬桶原油流出，相當於每天100萬桶。

儘管如此，布蘭特原油23日晚間約為每桶103美元，不及4月8日停火期限前的110美元，也低於2011難至2014年間的價格，而其他產品經通膨調整後，油價可能甚至低於2022年。

以色列 伊朗 美國

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