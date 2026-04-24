重啟和談 美伊今2輪談判？ 川普：有可能

美國總統川普及巴基斯坦消息人士廿二日對紐約郵報指稱，關於第二輪美國與伊朗談判的「好消息」，可能最快於廿四日傳來。另外，川普目前是藉由美國「戰爭權力法」和伊朗交戰，但該法也限制他必須在五月一日結束對伊朗的軍事行動。

川普廿三日在自創社媒真實社群寫道，已下令美國海軍擊殺任何正在荷莫茲海峽（下稱海峽）布雷的伊朗船舶；「我們完全控制海峽。除非美國海軍批准與同意，否則沒有船舶能駛入或駛離海峽。海峽被緊閉，直到伊朗能（和美國）達成協議」。

對於與德黑蘭所做的建設性調解作為，伊斯蘭馬巴德消息人士對紐郵表達讚揚，以及在接下來卅六至七十二小時內，美伊重啟更多和談的可能性。對此，川普也以簡訊對該報說，「這有可能」。

美伊停火原定廿二日到期，川普廿一日片面宣布延長停火。對美國新聞網站Axios廿二日引述一位消息人士報導，川普願延長三至五天，「讓伊朗人把事情處理好」，白宮發言人李維特同日接受美國福斯新聞訪問時說，相關時程最終將由川普定奪。

李維特廿二日受訪時還表示，「總統並未像我今天看到的一些報導指稱，對伊朗提交和平提案設下明確期限」。對伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍扣押兩艘試圖通過海峽的船舶：巴拿馬籍的MSC Francesca及賴比瑞亞籍的Epaminondas，李維特也聲稱，由於這兩艘船不是美國及以色列的，因此川普並不認為伊朗此舉違反停火。

由於美國國會至今未正式對伊朗宣戰或授權川普對伊朗動武，故根據戰爭權力法，他必須在六十天內終止軍事行動。自他三月二日正式通知國會對伊朗採取軍事行動起，截止日期為五月一日。對此，聯邦參議員匡希恆等部分共和黨籍國會議員表明，將不會支持延長軍事行動。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社廿三日報導，國會副議長巴拜伊同日宣布，伊朗央行已從德黑蘭訂定的海峽收費制度，進帳第一筆收入。對此，美國國務卿魯比歐批評伊朗此舉不僅違法、令人無法接受且對世人很危險，重要的是世人有加以對抗的計畫。