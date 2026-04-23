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伊朗搞不清領袖是誰？川普竟稱美國完全控制荷莫茲海峽
美國總統川普23日在自創社媒真實社群寫道，伊朗目前搞不清楚他們的領袖到底是誰。
川普在上述發文中說，伊朗強硬派已在和美國及以色列的戰場上「慘敗」，儘管伊朗溫和派「一點都不溫和」，但「獲得（我們）尊敬」，這兩派內鬨中且「很瘋狂」，導致伊朗現在搞不清楚究竟誰是他們的領袖。
川普還寫道，「我們完全控制荷莫茲海峽。除非美國海軍批准與同意，否則沒有船舶能駛入或駛離該海峽。該海峽被緊閉，直到伊朗能（和美國）達成協議」。
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