美軍攔截檢查印度洋一艘油輪 指控運載伊朗石油

美國戰爭部今天指出，美軍在印度洋針對一艘油輪進行登船檢查，並稱該船隻運送著來自伊朗的石油，而這是美軍3天內第2次採取類似行動。

法新社報導，美國戰爭部於社群媒體X平台發文寫道：「美軍在印度洋對於受制裁的無國籍船隻M/TMajestic X進行海上攔截和登船檢查，這艘船正運送來自伊朗的石油。」

貼文還表示，美國會繼續在全球範圍內進行海上執法，以打擊非法網絡，且攔截向伊朗提供物資支援的船隻，無論這些船是在何處活動。

美國戰爭部貼文附有一段影片可看到，美軍人員搭乘直升機並垂降到一艘大型油輪的甲板上。

美聯社報導，船舶追蹤資訊顯示，這艘油輪位於斯里蘭卡與印尼之間的印度洋海域。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火兩週。

美國總統川普（Donald Trump）又於美東時間4月21日宣布延長停火，但依然維持美軍封鎖伊朗港口的措施。