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伊朗官員：荷莫茲海峽首批過路費收入已入庫

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導
伊朗國會一名高階官員今天表示，針對與美國及以色列戰爭期間在戰略水道荷莫茲海峽徵收的過路費，德黑蘭當局已收到首批收入。（路透）
伊朗國會一名高階官員今天表示，針對與美國及以色列戰爭期間在戰略水道荷莫茲海峽徵收的過路費，德黑蘭當局已收到首批收入。（路透）

伊朗國會一名高階官員今天表示，針對與美國以色列戰爭期間在戰略水道荷莫茲海峽徵收的過路費，德黑蘭當局已收到首批收入。

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗國會副議長哈吉巴巴伊（HamidrezaHajibabaei）表示：「從荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）徵收的首批過路費收入，已匯入中央銀行帳戶。」其他伊朗媒體也轉載了這項聲明，但未提供進一步細節。

荷莫茲海峽是全球能源供應的關鍵咽喉，自2月28日中東戰爭爆發以來，已成為主要衝突點。在和平時期，該航道承載全球1/5的石油與天然氣，以及其他重要大宗商品運輸，但伊朗目前僅允許極少數船隻通過。

在宣布首批過路費收入入庫前，伊朗國會一直在研議是否對通過該海峽的船隻徵收通行費。伊朗官員警告，荷莫茲海峽的運輸狀況將「不會恢復到戰前狀態」。

國營媒體報導，伊朗國會的國家安全委員會3月30日已批准徵收過路費計畫，但目前尚不清楚國會是否已進行最終表決。

美國 國會 德黑蘭 以色列 伊朗

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