美伊無法開啟進一步的磋商 一文看懂伊朗局勢發展的3可能

川普宣布暫且推遲新的轟炸行動，直到伊朗提出解決衝突的新建議，並「以某種形式」完成相關談判。在此期間，美國海軍將繼續封鎖伊朗港口。

和平與戰爭之間的三種設想

為期14天的停火畢竟促成了美伊雙方近十年來的首次直接談判；然而，到目前為止，雙方的信任程度尚不足以開啟進一步的磋商。在巴基斯坦的調解下，原定在伊斯蘭堡舉行的新一輪會談多次成為選項，但最終都再次推遲或取消。

美國堅持其提出的15點停火協議，而伊朗則提出了自己的10項要求。不過，雙方似乎都沒有興趣無限期地維持目前的僵持狀態。因此，還可以想象另外兩種截然不同的場景：要麼雙方重新開始對話，縮小分歧，最終達成和平協議；但也有可能言辭進一步惡化，荷莫茲海峽緊張的軍事局勢升級，重新開火也是可能的。

美伊之間在哪些領域的分歧特別大？

在美國提出的15項要求中，有兩點被視為核心：伊朗要放棄其核計劃，並允許船只自由通過荷莫茲海峽。

在核問題上，川普的讓步程度，不能大於美國前總統奧巴馬參與談判的核協議，畢竟他自己在2018年單方面廢除了該協議。當時，他重新恢復了許多已暫停的制裁，以求達成一個「更好的協議」。

據美國媒體報道，目前焦點主要是時間期限：伊朗願意承諾五年內不進行相關活動，而美國則堅持要求伊朗至少20年不進行鈾濃縮。此外，如何進行核查以及伊朗境內已濃縮鈾的處置問題也存在爭議。

第二個大問題比今年2月28日開始的戰爭本身出現得更晚：作為對美國和以色列襲擊的回應，伊朗讓對於全球貿易至關重要的荷莫茲海峽的航運陷入癱瘓。當德黑蘭政府意識到其封鎖是多麼有效時，更是提出了一種「過路費」的構想。

收取通行費對伊朗來說在經濟上極具誘惑力，而且由於世界其他地區的燃料和其他商品已經出現短缺，德黑蘭處於槓桿長的那端。就在周三（4月22日）——即停火協議延長之後——伊朗革命衛隊據稱襲擊了三艘貨輪。

美國堅決不會接受這種封鎖。川普於4月中旬實施了自己的封鎖令，適用於所有進出伊朗港口的船只。因此，伊朗具有重要經濟意義的貿易航道目前也被切斷。若要恢復戰前那樣的自由航行，可能暫時需要由國際海軍行動提供保障，以便航運公司不再為穿過荷莫茲海峽的船只和船員感到擔憂。

哪些問題在促進或阻礙雙方靠攏？

這場戰爭損害了美國總統在美國國內政治地位：他所領導的「讓美國再次偉大」運動 (MAGA) 的部分成員已經開始與其保持距離，因為川普違背了選戰中讓美國遠離長期且昂貴的海外軍事行動的承諾。重要航運通道的封鎖帶來的經濟影響在美國也能感受到，且不僅限於加油站。因此，川普可能為了避免讓自己陷入被迫行動的境地，而沒有提出新的最後通牒。

此外，在六個月後的美國中期選舉中，美國選民將決定國會的新組成。如果共和黨失去多數席位並輸給民主黨，這對川普將產生嚴重後果。這也是他目前面臨巨大壓力的原因：一方面不能完全陷入持久戰，另一方面又要取得對他有利的結果。

在新的最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊 (Modschtaba Chamenei) 領導下的伊朗政權可能並不急於求成，但在實際操作中，美國的封鎖也損害了伊朗經濟。然而，這對於伊朗革命衛隊來說可能並非壞事——他們在衝突中進一步擴大了自己的影響力。因此，他們對緩解局勢的興趣低於德黑蘭政府。

還有一個關鍵因素：以色列與美國對伊朗開啟了聯合打擊；以總理內塔尼亞胡政府的戰爭目標與美國不同。以色列處於宿敵伊朗的導彈射程之內，因此擁有更關乎生存的安全利益。此外，在對伊朗進行空襲的同時，與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨的衝突再次升溫。在美國與伊朗停火的最初幾天裡，以色列仍在猛烈轟炸真主黨。

目前，這裡也實行了由美國調解的停火，但主要是在黎巴嫩與以色列兩國之間。川普的算盤是：如果這兩個自1948年以色列建國以來在法律上一直處於戰爭狀態的鄰國真的實現關系正常化，且黎巴嫩在此過程中實現真主黨的解體，將有助於以色列的國家安全。然而，能否真正達到這一結果絕非定數——而且這一和平進程也與伊朗和美國之間的後續發展緊密相連。

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