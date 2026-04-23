CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向大陸

美國CNN報導，航運分析公司Kpler指出，美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但伊朗裝卸基礎設施完好無損，貨物仍持續流向中國大陸。

美國中央司令部宣布，美軍已指示31艘船隻掉頭或返回港口，這個舉措是封鎖伊朗行動的一部分。美國中央司令部在社群媒體X貼文表示，收到掉頭指示的多數船隻是油輪。美軍也在阿曼灣扣押一艘懸掛伊朗國旗的船隻，並在印度洋登上一艘受制裁船隻。

然而，Kpler數據顯示，儘管美國封鎖伊朗港口，油輪仍停泊在伊朗裝載區，且伊朗原油仍持續運往中國大陸。Kpler估計，在4月上半月，每天從伊朗運往中國大陸的原油約98萬5000桶，自那時以來，原油運輸從未中斷。

Kpler表示，同時，位於伊朗阿曼灣沿岸的替代出口管道「賈斯克」（Jask），石油存量創580萬桶新高。滿載石油的油輪可以從賈斯克直接駛入阿曼灣，無需經過荷莫茲海峽。

Kpler說：「美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但並未摧毀體系。」