快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向大陸

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
馬薩爾科技2021年6月的衛星照片顯示，伊朗海軍船艦哈爾格出現在賈斯克沿岸的阿曼灣海域。美聯社
馬薩爾科技2021年6月的衛星照片顯示，伊朗海軍船艦哈爾格出現在賈斯克沿岸的阿曼灣海域。美聯社

美國CNN報導，航運分析公司Kpler指出，美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但伊朗裝卸基礎設施完好無損，貨物仍持續流向中國大陸。

美國中央司令部宣布，美軍已指示31艘船隻掉頭或返回港口，這個舉措是封鎖伊朗行動的一部分。美國中央司令部在社群媒體X貼文表示，收到掉頭指示的多數船隻是油輪。美軍也在阿曼灣扣押一艘懸掛伊朗國旗的船隻，並在印度洋登上一艘受制裁船隻。

然而，Kpler數據顯示，儘管美國封鎖伊朗港口，油輪仍停泊在伊朗裝載區，且伊朗原油仍持續運往中國大陸。Kpler估計，在4月上半月，每天從伊朗運往中國大陸的原油約98萬5000桶，自那時以來，原油運輸從未中斷。

Kpler表示，同時，位於伊朗阿曼灣沿岸的替代出口管道「賈斯克」（Jask），石油存量創580萬桶新高。滿載石油的油輪可以從賈斯克直接駛入阿曼灣，無需經過荷莫茲海峽。

Kpler說：「美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但並未摧毀體系。」

美軍 美國 基礎設施 以色列 伊朗

延伸閱讀

美伊報復性互祭封鎖令 荷莫茲海峽癱瘓僅4船通過

美媒：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源

WSJ：美扣貨輪非普通商船 隸屬伊朗國營 頻繁往返中國

美媒：被美扣押伊朗貨輪屬國營船隊 是進出中國大陸常客

相關新聞

CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向大陸

美國CNN報導，航運分析公司Kpler指出，美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但伊朗裝卸基礎設施完好無損，貨物仍持續流向中國大陸。

美伊戰爭經濟影響曝光 伊朗200萬人失業、封網52天估損18億美元

美伊戰爭近8周，對伊朗經濟的衝擊有多大？BBC報導，伊朗勞動與社會保障部次長穆罕默迪（Gholamhossein Mohammadi）兩天前表示，戰爭已導致約200萬人失業。這波大裁員已成為伊朗民眾在社群媒體上討論度極高的話題之一。

影／伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

美國總統川普21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗進行封鎖，同時無限期延長停火。不過，伊朗國營媒體數小時後報導，伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，並發布持槍士兵乘快艇強行登船的畫面。

被伊朗當傻瓜？川普發長文怒駁WSJ社論 反嗆作者白痴

川普總統21日反駁「華爾街日報」一篇社論，該社論稱伊朗方面把他當「傻瓜」(sucker)，並指出荷莫茲海峽尚未完全恢復通航。

美媒：川普列「乖孩子壞孩子」名單 獎懲北約盟友

POLITICO政治新聞網披露，白宮擬定一份類似分「乖孩子與壞孩子」的北約國家名單，川普政府也正尋找方法懲罰一些拒絕支持...

60天倒數壓力來了！川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

美國總統川普未經國會授權對伊朗開啟戰端，在過去近8周期間，共和黨國會議員一再擋下民主黨試圖援引1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution）終止軍事行動、並迫使川普與國會協商的努力。不過，共和黨內已有部分人士釋出訊號，表示未來幾周內即將到來的首個關鍵法定期限，可能成為轉折點，屆時將要求總統縮減戰事，或尋求國會批准以延續行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。