油價可能居高不下 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

美國戰爭部告知國會，要清除伊朗在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，意味油價可能居高不下；希臘宣布發放補助金給民眾，盼助家庭度過中東戰事引發的生活費危機。

●華郵：五角大廈估荷莫茲海峽清雷需6個月 油價恐維持高檔

「華盛頓郵報」報導，五角大廈已告知國會，要完全清除伊朗軍方在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，且任何這類行動都不太可能在美國與伊朗的戰爭結束前進行。這項評估意味著衝突造成的經濟影響可能會持續到今年底或更久。

根據美國汽車協會（AAA）數據，美國22日當天每加侖汽油均價為4.02美元，高於2月戰爭開始前的2.98美元。

3名熟悉討論內容的官員透露，戰爭部一名高階官員在聯邦眾議院軍事委員會成員舉行的機密簡報中分享了這項估計。其中2名人士說，這個時間表使民主黨和共和黨議員都感到沮喪，這也是最新跡象，顯示即使在達成任何和平協議後，汽油和石油價格仍可能長期位居高檔。

●中東戰火荷莫茲海峽遭封鎖 巴拿馬運河「插隊費」飆

中東戰火推升經由巴拿馬運河運送重要貨物的需求。船隻通過巴拿馬運河必須提前預約通行時段，沒有預約的船隻平均要等待5天才能通行。然而，巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）設有競標機制，允許船舶出價競標最後一刻通行的「插隊費」。

去年10月到今年2月的平均競標價約為13萬美元，3月和4月則上漲至38萬5000美元。管理局指出，最近一次競標有一艘液化天然氣（LNG）船舶出價400萬美元，近幾週還有2艘油輪的競標價超過300萬美元。

●希臘將發放特別補助金 延長農民燃料補貼

受到中東戰爭導致能源價格上漲影響，希臘3月通膨年增率達3.9%。希臘政府宣布將於6月發放一筆「特別」補助金，每個孩童將可獲得150歐元（約新台幣5500元），預計將有近100萬個家庭受惠。針對領取微薄年金的退休人士及身障人士，年度補助金將調高至300歐元。

在農業補助方面，當局宣布延長3月起實施的農民柴油補貼，每公升補貼20歐分，並持續提供相當於售價15%的肥料補貼。

●美國因應中東戰爭對金融衝擊 貨幣互換成關鍵機制

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，多個波斯灣地區與亞洲盟友已向美國提出建立貨幣互換機制（currency swap line）的請求，以因應中東戰爭帶來的能源衝擊及連鎖影響。

貝森特未具體說明提出請求的國家，但他在參議院撥款委員會小組委員會的預算聽證上表示，在伊朗戰爭引發的市場動盪下，這類機制有助於穩定金融市場。

●BBC：中國挺過川普關稅衝擊 美伊戰爭添新考驗

中國經濟雖曾挺過美國總統川普的關稅衝擊，但隨著中東戰火延燒，航道受阻與能源成本上升，正重創中國高度依賴出口的工業，種種因素迫使北京在尋求技術轉型之際，也急於結束戰事。

英國廣播公司（BBC）報導，在中國最大的製造業重鎮之一的偏僻街道裡，氣氛顯得有些凝重。工人們在一棵樹下抽著菸，他們面前的店面貼滿了工廠臨時工的招聘廣告。他們似乎感到絕望，掙扎著賺錢寄回家。工人們正在因應中國製造業的巨大轉變，也就是從廉價的大規模生產商品，轉向自動化的先進科技。

中國擁有令人稱羨的石油儲備，且在再生能源與電動車領域取得領先，使國家免於受到燃料危機最嚴重的衝擊。但即使展現穩定實力，戰爭正扼殺著荷莫茲海峽，對大幅依賴出口的中國經濟來說，正造成更多痛苦。

●華爾街日報：影子油輪往來中國伊朗 美攔截可能斷德黑蘭金源

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國長期制裁伊朗禁運石油，不過伊朗、中國與中間商長年利用記錄不實的老舊油輪在海上中轉貨物，規避檢查與法律監管。美軍21日在斯里蘭卡與印尼間的印度洋海域，登上頻繁往來中國與伊朗的油輪蒂法尼（Tifani）號。

中國是伊朗石油的頭號客戶，蒂法尼號僅往來中國與伊朗，為運油「影子艦隊」中的一艘。美國倡議團體指出，影子艦隊數量超過500艘。這套規避禁令的運輸系統將大量伊朗原油長期轉運於公海上，成為伊朗原油輸出的緩衝。美國如果持續針對這條海上供應鏈採取行動，可能將中斷伊朗政權的重要資金來源。