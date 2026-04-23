快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

油價可能居高不下 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北23日綜合外電報導

美國戰爭部告知國會，要清除伊朗在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，意味油價可能居高不下；希臘宣布發放補助金給民眾，盼助家庭度過中東戰事引發的生活費危機。

●華郵：五角大廈估荷莫茲海峽清雷需6個月 油價恐維持高檔

「華盛頓郵報」報導，五角大廈已告知國會，要完全清除伊朗軍方在荷莫茲海峽部署的水雷，可能需要6個月時間，且任何這類行動都不太可能在美國與伊朗的戰爭結束前進行。這項評估意味著衝突造成的經濟影響可能會持續到今年底或更久。

根據美國汽車協會（AAA）數據，美國22日當天每加侖汽油均價為4.02美元，高於2月戰爭開始前的2.98美元。

3名熟悉討論內容的官員透露，戰爭部一名高階官員在聯邦眾議院軍事委員會成員舉行的機密簡報中分享了這項估計。其中2名人士說，這個時間表使民主黨和共和黨議員都感到沮喪，這也是最新跡象，顯示即使在達成任何和平協議後，汽油和石油價格仍可能長期位居高檔。

●中東戰火荷莫茲海峽遭封鎖 巴拿馬運河「插隊費」飆

中東戰火推升經由巴拿馬運河運送重要貨物的需求。船隻通過巴拿馬運河必須提前預約通行時段，沒有預約的船隻平均要等待5天才能通行。然而，巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）設有競標機制，允許船舶出價競標最後一刻通行的「插隊費」。

去年10月到今年2月的平均競標價約為13萬美元，3月和4月則上漲至38萬5000美元。管理局指出，最近一次競標有一艘液化天然氣（LNG）船舶出價400萬美元，近幾週還有2艘油輪的競標價超過300萬美元。

●希臘將發放特別補助金 延長農民燃料補貼

受到中東戰爭導致能源價格上漲影響，希臘3月通膨年增率達3.9%。希臘政府宣布將於6月發放一筆「特別」補助金，每個孩童將可獲得150歐元（約新台幣5500元），預計將有近100萬個家庭受惠。針對領取微薄年金的退休人士及身障人士，年度補助金將調高至300歐元。

在農業補助方面，當局宣布延長3月起實施的農民柴油補貼，每公升補貼20歐分，並持續提供相當於售價15%的肥料補貼。

●美國因應中東戰爭對金融衝擊 貨幣互換成關鍵機制

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，多個波斯灣地區與亞洲盟友已向美國提出建立貨幣互換機制（currency swap line）的請求，以因應中東戰爭帶來的能源衝擊及連鎖影響。

貝森特未具體說明提出請求的國家，但他在參議院撥款委員會小組委員會的預算聽證上表示，在伊朗戰爭引發的市場動盪下，這類機制有助於穩定金融市場。

●BBC：中國挺過川普關稅衝擊 美伊戰爭添新考驗

中國經濟雖曾挺過美國總統川普的關稅衝擊，但隨著中東戰火延燒，航道受阻與能源成本上升，正重創中國高度依賴出口的工業，種種因素迫使北京在尋求技術轉型之際，也急於結束戰事。

英國廣播公司（BBC）報導，在中國最大的製造業重鎮之一的偏僻街道裡，氣氛顯得有些凝重。工人們在一棵樹下抽著菸，他們面前的店面貼滿了工廠臨時工的招聘廣告。他們似乎感到絕望，掙扎著賺錢寄回家。工人們正在因應中國製造業的巨大轉變，也就是從廉價的大規模生產商品，轉向自動化的先進科技。

中國擁有令人稱羨的石油儲備，且在再生能源與電動車領域取得領先，使國家免於受到燃料危機最嚴重的衝擊。但即使展現穩定實力，戰爭正扼殺著荷莫茲海峽，對大幅依賴出口的中國經濟來說，正造成更多痛苦。

●華爾街日報：影子油輪往來中國伊朗 美攔截可能斷德黑蘭金源

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國長期制裁伊朗禁運石油，不過伊朗、中國與中間商長年利用記錄不實的老舊油輪在海上中轉貨物，規避檢查與法律監管。美軍21日在斯里蘭卡與印尼間的印度洋海域，登上頻繁往來中國與伊朗的油輪蒂法尼（Tifani）號。

中國是伊朗石油的頭號客戶，蒂法尼號僅往來中國與伊朗，為運油「影子艦隊」中的一艘。美國倡議團體指出，影子艦隊數量超過500艘。這套規避禁令的運輸系統將大量伊朗原油長期轉運於公海上，成為伊朗原油輸出的緩衝。美國如果持續針對這條海上供應鏈採取行動，可能將中斷伊朗政權的重要資金來源。

美國 國會 希臘 以色列 伊朗

延伸閱讀

華郵：五角大廈估清雷需6個月 油價恐持續維持高檔

美媒：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源

BBC：中國挺過川普關稅衝擊 美伊戰爭添新考驗

美國因應中東戰爭對金融衝擊 貨幣互換成關鍵機制

相關新聞

CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向大陸

美國CNN報導，航運分析公司Kpler指出，美國封鎖伊朗港口擾亂伊朗石油生產，但伊朗裝卸基礎設施完好無損，貨物仍持續流向中國大陸。

美伊戰爭經濟影響曝光 伊朗200萬人失業、封網52天估損18億美元

美伊戰爭近8周，對伊朗經濟的衝擊有多大？BBC報導，伊朗勞動與社會保障部次長穆罕默迪（Gholamhossein Mohammadi）兩天前表示，戰爭已導致約200萬人失業。這波大裁員已成為伊朗民眾在社群媒體上討論度極高的話題之一。

影／伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

美國總統川普21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗進行封鎖，同時無限期延長停火。不過，伊朗國營媒體數小時後報導，伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，並發布持槍士兵乘快艇強行登船的畫面。

被伊朗當傻瓜？川普發長文怒駁WSJ社論 反嗆作者白痴

川普總統21日反駁「華爾街日報」一篇社論，該社論稱伊朗方面把他當「傻瓜」(sucker)，並指出荷莫茲海峽尚未完全恢復通航。

美媒：川普列「乖孩子壞孩子」名單 獎懲北約盟友

POLITICO政治新聞網披露，白宮擬定一份類似分「乖孩子與壞孩子」的北約國家名單，川普政府也正尋找方法懲罰一些拒絕支持...

60天倒數壓力來了！川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

美國總統川普未經國會授權對伊朗開啟戰端，在過去近8周期間，共和黨國會議員一再擋下民主黨試圖援引1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution）終止軍事行動、並迫使川普與國會協商的努力。不過，共和黨內已有部分人士釋出訊號，表示未來幾周內即將到來的首個關鍵法定期限，可能成為轉折點，屆時將要求總統縮減戰事，或尋求國會批准以延續行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。