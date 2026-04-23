美伊戰爭經濟影響曝光 伊朗200萬人失業、封網52天估損18億美元

美伊戰爭近8周，對伊朗經濟的衝擊有多大？BBC報導，伊朗勞動與社會保障部次長穆罕默迪（Gholamhossein Mohammadi）兩天前表示，戰爭已導致約200萬人失業。這波大裁員已成為伊朗民眾在社群媒體上討論度極高的話題之一。

裁員範圍不限於遭空襲後被迫關閉的工廠，也波及其他製造業、零售商、進出口企業，以及數位產業。社群媒體X網友發文稱「從地鐵的冷清就看得出來」，有人透露辦公室附近停車位變多，也是一個跡象；另有人指德黑蘭高速公路空蕩蕩，原本1個半小時車程，現在只要半小時。許多民眾縮減開銷、僅保留基本需求，導致觀光、餐飲以及食品以外的零售業需求下滑。

伊朗自戰爭爆發以來實施網路封鎖，也對原本相對蓬勃發展的科技與數位產業造成衝擊。今年1月，伊朗資訊與通訊技術部長哈謝米（Sattar Hashemi）曾指出，每封網一天，經濟至少損失50兆里亞爾（約3500萬美元）。依此推算，自戰爭爆發以來累計52天的網路中斷，已使伊朗經濟損失超過18億美元。

即使戰事帶動新聞需求上升，許多媒體機構仍持續裁員。伊朗勞工通訊社（Ilna）上周裁撤所有記者，並要求他們改以自由接案形式工作。

3月下旬至4月初，美國與以色列對伊朗兩座最大石化設施以及兩家大型鋼鐵製造商發動攻擊，除了直接造成數萬人失業外，還波及數十萬名在供應鏈相關企業任職、或依賴這些產業原料的勞工。

以伊朗龐大的汽車製造業為例，估計直接或間接僱用約100萬人，近期已傳出整體供應鏈出現裁員。除了國內供應中斷外，荷莫茲海峽的運輸受阻，也迫使部分工廠停工並裁減人力。

中部庫姆省一名製造業主管向BBC表示，由於原料短缺，公司不得不停止生產。另有社群媒體用戶指出，親人任職的紡織公司因無法再從澳洲進口原料，已裁撤650名員工中的600人。

有報導指出，部分企業在裁員時承諾，待情勢改善後將重新聘用員工；也有公司要求員工休無薪假。

政府已宣布針對小型企業提供貸款方案，每名員工可申請4.4億里亞爾（不到300美元），須在6個月內償還，利率介於18%至35%，並依裁員規模調整。

這波橫跨多個產業的失業潮，正發生在通膨持續攀升之際。官方數據顯示，2026年3月通膨率已突破50%，多數專家認為未來數月仍可能進一步上升。

若戰事再起，或伊朗持續面臨嚴格國際制裁，數千萬民眾的生活恐將更加困苦。空襲本身已帶來嚴重衝擊，而經濟衰退、失業攀升與物價飆漲，勢必加深這場危機。