影／伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

美國總統川普21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗進行封鎖，同時無限期延長停火。不過，伊朗國營媒體數小時後報導，伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，並發布持槍士兵乘快艇強行登船的畫面。

華盛頓郵報報導，根據伊朗國營媒體發布的聲明，革命衛隊海軍表示，已扣押法蘭西斯卡號（MSC Francesca）與伊巴密濃達號（Epaminondas），指控兩艘船隻未取得必要許可、干擾導航系統，已被帶往伊朗沿岸，並強調：「破壞荷莫茲海峽的秩序與安全是我們的紅線。」

從塔斯尼姆通訊社發布的畫面可見，一艘懸掛伊朗國旗的快艇接近船隻，數名武裝人員隨後利用梯子攀爬登船，並在船上移動。紐約時報驗證影片中的船隻為法蘭西斯卡號與伊巴密濃達號；至於武裝人員在船內行動的畫面，則無法獲得驗證。

根據外媒22日報導，當天至少3艘船隻在荷莫茲海峽遭開火。伊巴密濃達號是第一艘遇襲船隻，由希臘業者所有，懸掛賴比瑞亞旗幟，當時在阿曼外海約27.8公里處。路透引述航運業者聲明證實，伊巴密濃達號遭到攻擊、船員均安，並在後續更新中確認已遭伊朗部隊登船。

伊巴密濃達號船長回報遇襲前未接獲無線電聯絡，且此前被告知獲准通行荷莫茲海峽。不過，伊朗媒體宣稱，伊巴密濃達號無視伊軍警告，革命衛隊隨後開火，並造成嚴重受損。

華郵指出，伊朗此次扣船行動構成荷莫茲海峽局勢的重大升級，而這條關鍵航道的控制權之爭，已逐漸成為結束美國與以色列對伊朗戰爭談判的主要障礙。