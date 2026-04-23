快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

影／伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，塔斯尼姆通訊社發布的畫面可見懸掛伊朗國旗的快艇接近船隻，數名武裝人員隨後利用梯子攀爬登船。照片翻攝：X / Tasnimnews_Fa
伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，塔斯尼姆通訊社發布的畫面可見懸掛伊朗國旗的快艇接近船隻，數名武裝人員隨後利用梯子攀爬登船。照片翻攝：X / Tasnimnews_Fa

美國總統川普21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗進行封鎖，同時無限期延長停火。不過，伊朗國營媒體數小時後報導，伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，並發布持槍士兵乘快艇強行登船的畫面。 

華盛頓郵報報導，根據伊朗國營媒體發布的聲明，革命衛隊海軍表示，已扣押法蘭西斯卡號（MSC Francesca）與伊巴密濃達號（Epaminondas），指控兩艘船隻未取得必要許可、干擾導航系統，已被帶往伊朗沿岸，並強調：「破壞荷莫茲海峽的秩序與安全是我們的紅線。」 

從塔斯尼姆通訊社發布的畫面可見，一艘懸掛伊朗國旗的快艇接近船隻，數名武裝人員隨後利用梯子攀爬登船，並在船上移動。紐約時報驗證影片中的船隻為法蘭西斯卡號與伊巴密濃達號；至於武裝人員在船內行動的畫面，則無法獲得驗證。

根據外媒22日報導，當天至少3艘船隻在荷莫茲海峽遭開火。伊巴密濃達號是第一艘遇襲船隻，由希臘業者所有，懸掛賴比瑞亞旗幟，當時在阿曼外海約27.8公里處。路透引述航運業者聲明證實，伊巴密濃達號遭到攻擊、船員均安，並在後續更新中確認已遭伊朗部隊登船。

伊巴密濃達號船長回報遇襲前未接獲無線電聯絡，且此前被告知獲准通行荷莫茲海峽。不過，伊朗媒體宣稱，伊巴密濃達號無視伊軍警告，革命衛隊隨後開火，並造成嚴重受損。 

華郵指出，伊朗此次扣船行動構成荷莫茲海峽局勢的重大升級，而這條關鍵航道的控制權之爭，已逐漸成為結束美國與以色列對伊朗戰爭談判的主要障礙。

美國 荷莫茲海峽 川普 以色列 伊朗 華盛頓郵報

延伸閱讀

一天至少3起！荷莫茲海峽貨船遇襲 美伊和談又添變數

機艙遭擊毀…美軍開火攔截伊朗貨輪 專家：恐被拖往阿曼

期限將屆 川普對伊再延長停火

美攻擊伊朗貨船 陸戰隊垂降占領

相關新聞

影／伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

美國總統川普21日在真實社群發文宣布，將持續對伊朗進行封鎖，同時無限期延長停火。不過，伊朗國營媒體數小時後報導，伊朗部隊22日在荷莫茲海峽扣押兩艘貨櫃船，並發布持槍士兵乘快艇強行登船的畫面。

被伊朗當傻瓜？川普發長文怒駁WSJ社論 反嗆作者白痴

川普總統21日反駁「華爾街日報」一篇社論，該社論稱伊朗方面把他當「傻瓜」(sucker)，並指出荷莫茲海峽尚未完全恢復通航。

美媒：川普列「乖孩子壞孩子」名單 獎懲北約盟友

POLITICO政治新聞網披露，白宮擬定一份類似分「乖孩子與壞孩子」的北約國家名單，川普政府也正尋找方法懲罰一些拒絕支持...

60天倒數壓力來了！川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

美國總統川普未經國會授權對伊朗開啟戰端，在過去近8周期間，共和黨國會議員一再擋下民主黨試圖援引1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution）終止軍事行動、並迫使川普與國會協商的努力。不過，共和黨內已有部分人士釋出訊號，表示未來幾周內即將到來的首個關鍵法定期限，可能成為轉折點，屆時將要求總統縮減戰事，或尋求國會批准以延續行動。

伊朗議長轟美以違反停火 「不可能」開放荷莫茲海峽

伊朗首席對美談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，由於美國與以色列「明顯違反停火協議」，荷莫茲海峽「不可能」重新開放。

顧選舉才停火？川普稱不急與伊朗談也沒時間表 嗆封鎖比轟炸狠

美國總統川普22日接受福斯新聞主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）訪問時證實，在停火問題上「沒有時間壓力」，也沒有急著為與伊朗的新一輪會談設定日期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。