被伊朗當傻瓜？川普發長文怒駁WSJ社論 反嗆作者白痴

川普總統21日反駁「華爾街日報」一篇社論，該社論稱伊朗方面把他當「傻瓜」(sucker)，並指出荷莫茲海峽尚未完全恢復通航。

川普在其社群平台「真實社群」(Truth Social)上發表長文，宣稱伊朗整個海軍已在「海底」，其空軍「已經不存在」，而防空系統與雷達也已被「徹底摧毀」。

他還提到去年6月對伊朗核實驗室與儲存設施的打擊行動，稱其已被「徹底摧毀」，並宣揚多名伊朗資深領導人的死亡，包括蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)將軍，他稱此人是「邪惡的天才，用其慣用的路邊炸彈毀了無數人的生命」。蘇雷曼尼於2020年初、川普第一任期接近尾聲時被殺。

川普還指出，荷莫茲海峽目前被封鎖，並由美國「完全控制」，沒有船隻被允許前往伊朗港口。他寫道：「據說他們因此每天損失5億美元——他們的國家正處於經濟災難之中，岌岌可危。」

他回擊該社論作者考夫曼(Elliot Kaufman)，稱其為「白痴」，並表示華爾街日報在刊登題為「伊朗人把川普當 傻瓜(The Iranians Take Trump for a Sucker)的評論文章後已「迷失方向」。

考夫曼是一名專注於中東事務的編輯，他指控川普做出「在政治上較容易」的讓步，而非執行在戰略上更為合理的決策。這篇文章延續了總統與這家傳統保守派媒體之間數月來的激烈交鋒；該報因多起醜聞以及伊朗戰爭問題，對川普政府提出強烈批評。

考夫曼寫道：「川普曾兩度宣布荷莫茲海峽將重新開放，也兩度以此交換而放棄美國的籌碼。然而該海峽仍然關閉，因為伊朗政權提出更多要求。」

考夫曼指出，如果川普再次配合， 「 這將是伊朗人第三次詐騙。該政權希望海峽關閉，同時削弱美國在核談判中的籌碼。」他補充說：「很明顯，伊朗對於讓總統難堪毫不在意。那又有什麼能阻止他們在濃縮鈾庫存問題上玩同樣的把戲？」

其他美國官員，包括前國家安全顧問波頓(John Bolton)，也表示川普與伊朗的停火協議是一個「錯誤」。但是川普21日宣布將與伊朗無限期停火。