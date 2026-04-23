中東戰爭第54天》美不解封伊朗不開放海峽 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊進入第54天，美國總統川普尚未就伊朗必須提出和平方案設下最後期限；伊朗國會議長矢言，只要美國海軍封鎖依然存在，伊朗就不會重新開放荷莫茲海峽。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

白宮今天指出，川普尚未設定伊朗提出和平方案的最後期限。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向媒體表示：「總統並未設定接收伊朗提案的明確期限，這與我今天看到的一些報導不同。最終，時程將由三軍統帥決定。」

白宮還表示，川普並不認為伊朗扣押兩艘貨櫃輪的行為違反停火協議，因為這兩艘船隻並非美國籍或以色列籍。

被問到川普是否認為這違反停火協議時，李威特告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「不，因為這些不是美國船隻，也不是以色列船隻，而是兩艘國際船舶。」

川普表示，他在敦促德黑蘭釋放因參與反政府抗議而被捕的8名女子以促進和平談判後，伊朗已暫停據稱原本將執行的處決計畫。

他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我非常感謝伊朗與伊朗領導人尊重我的請求…終止原定的處決計畫。」然而，伊朗司法機構稱這項說法是「假新聞」，並表示這些女子從未面臨死刑。

以色列方面，儘管雙方已協商達成停火，以色列今天仍對黎巴嫩南部發動空襲，導致「新聞報」（Al-Akhbar）資深記者哈里爾（Amal Khalil）喪命，並造成自由撰稿記者法拉吉（Zeinab Faraj）受傷。

黎巴嫩紅十字會（Red Cross）官員告訴法新社，他們「成功救出」法拉吉，但無法立即接觸到受困於瓦礫堆下的哈里爾，且由於現場出現「警告式空襲」，他們撤退了數個小時，之後才返回現場尋獲她的遺體。

黎巴嫩資訊部長莫爾科斯（Paul Morcos）在社群媒體上表示，針對記者的攻擊是「嚴重罪行，也是對國際人道法的公然違反」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天說，以色列與黎巴嫩之間沒有任何「嚴重分歧」，並稱真主黨（Hezbollah）才是「和平與關係正常化的障礙」。不過，一名真主黨國會議員20日接受法新社採訪時表示，真主黨可能將接受美國斡旋的間接會談。

此外，加薩民防機構今天表示，以色列對加薩北部城市貝特拉希亞（Beit Lahia）卡薩姆（Al-Qassam）清真寺附近一群平民發動空襲，造成5名巴勒斯坦人喪生，其中包括3名兒童。

加薩衛生部表示，自去年10月10日與以色列達成停火以來，至少已有786名巴勒斯坦人喪命。加薩衛生部隸屬於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），其發布的數據被聯合國視為可靠。

●伊朗動向

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）表示，只要美國海軍封鎖依然存在，伊朗就不會重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並稱這是對兩國停火協議的「公然違反」。

卡利巴夫在社群平台X上表示：「唯有在不受海軍封鎖侵犯的前提下…全面停火才有意義…在公然違反停火的情況下，不可能重新開放荷莫茲海峽。」

●油價股匯動態

由於美國與伊朗在舉行新一輪和平談判上似乎沒有進展，且德黑蘭方面持續拒絕重新開放荷莫茲海峽，亞洲股市今天紛紛下跌，國際油價應聲上揚。

格林威治時間0時25分左右，美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲4.06%，每桶報96.73美元。國際基準布倫特北海原油（BrentNorth Sea）上揚3.62%，每桶報105.63美元。兩者隨後數分鐘內皆有所回落。

●其他國家及組織

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，第2名法國士兵「傷重不治」，他是在週末一場針對聯合國駐黎巴嫩維和部隊的伏擊中受傷，這場襲擊被歸咎於真主黨，但真主黨已否認涉案。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指出，這場戰爭正「開始削弱歐洲」。

根據土耳其總統府發布的聲明，艾爾段告訴德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）：「我們區域的戰爭同樣開始削弱歐洲，如果我們不採取以和平為優先的方法來因應這個局勢，造成的損害將更加嚴重。」