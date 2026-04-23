美軍駐沙基地導入烏克蘭技術 反制伊朗無人機攻擊

路透社報導，根據5名知情人士透露，美國軍方近幾週已在沙烏地阿拉伯蘇爾坦親王空軍基地（Prince Sultan Air Base）導入烏克蘭的反無人機技術。

伊朗的無人機與飛彈在中東地區造成建築與飛機受損，並導致至少一名軍方工作人員喪生。

分析人士指出，蘇爾坦親王基地距離伊朗約640公里，自伊朗戰爭爆發以來已遭遇多輪無人機與飛彈攻擊；美國這次啟用烏克蘭技術，凸顯美軍在空防及飛彈防禦上的弱點。

這套名為「天空地圖」（Sky Map）的烏克蘭對抗無人機與飛彈平台，首度被揭露已部署於蘇爾坦親王基地，顯示烏克蘭在反無人機技術方面已有大幅進步，並且在俄烏長達4年戰爭中，經過實戰驗證。

烏克蘭軍方廣泛使用「天空地圖」來偵測來襲無人機，包括伊朗研發的「見證者」（Shahed）無人機，可予攔截並展開反擊。

知情人士表示，烏克蘭軍方官員近期已前往沙國基地，訓練美軍操作「天空地圖」平台。

在俄烏戰爭中，俄羅斯運用大量生產的便宜無人機，有效發揮戰果；美國五角大廈也因此擴大投資於對抗無人機技術。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員華爾頓（Timothy Walton）表示：「長期以來，美軍在全球飛彈防禦覆蓋範圍存有漏洞，這點眾所周知，但一直未解決。」

值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）上月才公開拒絕烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的提議，烏方想要協助美方對抗伊朗的無人機攻擊。

川普3月6日接受福斯新聞網（Fox News）採訪時曾表示：「我們在無人機防禦方面，不需要他們的幫忙。」如今看來美國防部已改弦更張。

白宮及五角大廈面對路透社的置評要求，將問題轉交負責蘇爾坦親王基地的美國中央司令部（U.S.Central Command），但中央司令部拒絕評論。

「天空地圖」的開發商，即烏克蘭公司「天空堡壘」（Sky Fortress）也拒絕回應；澤倫斯基辦公室則未答覆。