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白宮：川普未對伊朗提交和平提案設定期限

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普尚未對伊朗提交和平提案設定期限，並表示川普不認為伊朗扣押國際船隻違反停火協議，因為這些船隻並不屬於美國或以色列

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）對記者說：「總統並未像我今天看到的一些報導所說，為伊朗提交和平提案設下一個明確期限。相關時程最終將由總統決定。」

白宮今天還說，川普並不認為伊朗扣押兩艘船隻的舉措違反停火協議，因為這些船隻並非美國或以色列所有。

李威特接受福斯新聞（Fox News）訪問時，被問到川普是否認為此舉違反美伊停火協議時說，伊朗並未違反停火協議，「因為這些不是美國船隻，也不是以色列船隻，而是兩艘國際船隻」。

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