否認美伊停火僅延長3到5天 白宮：川普會決定最後期限

美伊停火協議原訂22日到期，但美國總統川普21日宣布延長停火，直到獲得伊朗方統一的提案，有報導指出，停火延長約3到5天，不過白宮22日反駁這項說法，稱會由川普決定最後期限。

美伊之間為期二周的停火協議原本預計在美東時間4月22日到期，不過，川普21日發出聲明表示，基於伊朗政府的現況，以及巴基斯坦的請求，川普決定延長停火，直到伊朗提出統一的和平提案；Axios引述3位不具名的美國官員指出，川普願意延長停火3至5天，讓伊朗把內部處理好。

針對川普21日形容，伊朗政府現在分裂的非常嚴重，Axios報導說，有美國官員指出，美方看到伊朗談判團隊與伊朗軍方的嚴重分裂，且沒有任何一方能與伊朗最高領袖取得聯繫。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日接受媒體訪問時，否認3到5天的說法，指川普沒有決定期限，也沒有設定時間表，最後期限要由總統來決定。

李維特說，伊朗有很多內部分裂的情況，現在是務實派和強硬派之間的鬥爭，而川普希望獲得伊朗統一的回應；李維特也提到美方對伊朗的困惑，指大家看到很多來自伊朗政權的公開發言，這些「胡說八道」（non-sense）又與美方私底下從伊朗聽到的不符，美國希望有統一的回覆，這也是總統正在等待的。

李維特表示，雖然美國在軍事行動上停火，但美國對伊朗的經濟制裁沒有止步，同時海上封鎖也在持續當中，正有效扼殺伊朗的經濟；李維特稱伊朗每天因此損失5億美元，哈格島（Kharg Island）上也因此充滿沒有辦法運出的石油，甚至伊朗已經無法正常支薪；李維特說，川普對經濟制裁的成效非常滿意。