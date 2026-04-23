川普宣布延長停火 外媒：伊朗已不信美方軍事恫嚇

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿二日分析，美國總統川普再度退縮，在美伊停火期限屆滿前宣布延長停火，儘管他聲稱是要等伊朗內部統合意見，但這無法掩蓋一個重點，即他企圖利用壓倒性軍事威脅迫使伊朗在談判中投降的策略，已多次失敗，伊朗想必已認為川普的威脅不可信。

美國高官認為，伊朗尚未回應美方提案，是因為伊朗高層未就談判立場達成共識，也還未決定針對境內鈾庫存事宜，要賦予談判團隊多大權限。消息人士說，另一癥結可能是新任最高領袖穆吉塔巴正隱藏行蹤，或許無法傳達明確指示。

上述情況確有可能，但也可能是川普為掩飾其讓步的自圓其說。美伊談判過程中，對伊方代表權限的質疑始終存在。此外，具政治影響力、能達成協議的伊朗高官，許多已死於美伊空襲或被以色列暗殺，加劇伊朗高層分裂。

此外，川普如今不願再度開戰，伊朗可能已恢復部分打擊波斯灣國家的能力並強化其戰略嚇阻力。

福斯新聞廿二日引述白宮官員指出，停火時限僅延長三到五天，而非無限期。與此同時，紐約郵報報導，美伊和談最快可能在本周五（廿四日）登場。巴基斯坦消息人士表示，與伊朗的協調行動出現進展，有可能在未來「兩三天」重啟和談。該報詢問川普此事時，川普回覆說「有可能」。

以國軍情單位的前伊朗分支主管希特里諾維奇說，美國總統、國防部長說些什麼，對伊朗都無關緊要；伊朗自認占上風，若美國想升級那就升級，若美方想達成協議，就必須接受伊朗所提「十點方案」。

樂觀者或許希望川普這次無限期延長停火，能為外交爭取空間。但若川普真的打算停火直到談判結束，可能要等上數周甚至數月，因為與伊朗談判向來耗時費力。

停火維持愈久，川普可能愈不願意承擔破壞停火的代價。川普或許也需要讓戰事暫停，因這場仗正重創其支持率和全球經濟，且有利民主黨期中選舉選情。

但光是停火，不能解決川普面臨的幾個最大問題，包括荷莫茲海峽至今仍因伊朗威脅而關閉、伊朗現存高層很可能由軍方強硬派把持、伊朗境內仍有高純度濃縮鈾、伊朗人民仍遭壓迫等。

巴基斯坦等斡旋方的挑戰是，如何讓川普宣稱取得某種勝利。一個可能解方是，美國解除對伊朗港口的封鎖，換取伊朗開放荷莫茲海峽，之後透過更正式外交程序，解決伊朗核計畫、飛彈威脅及解除伊朗制裁等棘手問題。