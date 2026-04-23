各有心結 談判卡關 伊朗怕再被川普欺騙

美國總統川普與伊朗在核計畫、荷莫茲海峽等諸多問題上分歧巨大，但紐約時報指出，雙方達成和平協議的主要障礙或許是信任問題。

伊朗官員認為川普背信忘義。他們記得，川普第一任期片面撕毀伊朗與歐巴馬政府經過近兩年談判達成的核協議。川普並未指控伊朗違反協議，他只是單純不喜歡這份協議。

美國前官員透露，幾年後拜登政府試圖勸說伊朗重新達成類似協議時，伊朗要求保證未來若川普再次上台不會再隨意撕毀協議，而美方根本無法給出這樣的保證。

過去一年，川普兩度與伊朗外交談判期間突然空襲伊朗。本月稍早美伊第一輪談判不歡而散，伊朗官員表示，主因之一就是美國未能贏得他們的信任。

因害怕再次被騙，伊朗堅持採取漸進步驟，盡可能保留籌碼，例如至少在較長時間內部分控制其濃縮鈾。但專家表示，伊朗處於不利地位，因為任何協議最終都要求其採取不可逆轉的舉措，比如最終交出核原料。

美國也不信任伊朗。美國指伊朗多年來一直謊稱其核計畫僅用於和平目的，但美方發現伊朗曾進行軍事核研究，還修建祕密地下核設施，公然違反國際承諾。

卡內基國際和平基金會研究員薩賈德普爾表示：「美伊之間的信任度向來極低，如今已蕩然無存。伊朗認為，美國隨時可能發動襲擊，包括在談判期間，就像川普之前兩次那樣，而美國永遠不會相信伊朗放棄核武野心。」

儘管如此，敵對雙方克服欺騙與背叛達成協議的先例並不罕見，川普第一任期就曾與阿富汗神學士組織達成協議，讓美軍撤出阿富汗。

不過，缺乏互信會使談判變得複雜，川普聲稱談判可以迅速達成，伊朗問題專家認為川普太樂觀。

設計協議需要精心安排執行流程，減少一方獲取優勢後退出協議的可能。歐巴馬和拜登政府時期負責與伊朗談判的首席談判代表馬利說，「這很複雜，因為要求伊朗做出的讓步多半是具體且不可逆轉，比如交出濃縮鈾。相較之下，美國的讓步大多是名義上且可逆，比如解除制裁或解凍資產」。

因此，馬利表示，伊朗會堅持「緩慢、漸進、分階段」執行協議，以檢驗川普是否守約。但缺乏耐心的川普，很可能拒絕這種模式。

薩賈德普爾說：「如此重大的協議不可能幾周內談成，通常需要數月甚至數年。」