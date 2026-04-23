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發動戰爭又愛舌戰 川普支持率走低

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普21日在白宮國宴廳發言。歐新社
美國總統川普21日在白宮國宴廳發言。歐新社

路透最新民調顯示，美國總統川普發動不受歡迎的伊朗戰爭還與教宗良十四世舌戰，導致許多美國人質疑川普的性情與判斷力，其支持率持續處於任內低點。

這項於四月廿日結束、為期六天的民調顯示，僅百分之卅六美國人認可川普施政表現，與一個月前持平。七十九歲的川普去年一月就職以來，支持率一度高達百分之四十七。

民調顯示，在一連串激烈發言後，包括部分共和黨人在內的許多美國人都憂心川普的情緒與心智狀態，僅百分之廿六受訪者認為川普「情緒穩定」，在共和黨人中，有百分之五十三認為他情緒穩定，百分之四十六持相反意見，另有少數人未表態。而在民主黨中，僅百分之七受訪者認為川普情緒穩定。

川普近來情緒相當激動，不僅在社群平台揚言要消滅伊朗文明，更在教宗良十四世批評伊朗戰爭後，批評教宗在犯罪議題上態度「軟弱」，還以粗話威脅要摧毀伊朗所有橋梁與電廠。

民調顯示，百分之五十一美國人認為川普的心智敏銳度在過去一年「變差」，其中包括百分之十四共和黨人、百分之五十四無黨籍人士及百分之八十五的民主黨人。

川普攻擊教宗引發關注，原因是美國民眾對教宗的整體觀感普遍優於對總統的評價。約百分之六十受訪者對教宗持正面看法，而對川普持相同看法者僅百分之卅六。

民調顯示，僅百分之十六美國人支持美國退出北約，這是川普宣稱要推動的政策之一。

美伊戰爭推升汽油價格，衝擊美國人財務狀況，導致川普在處理國內民生物價議題的支持率僅百分之廿六；此外，僅百分之廿六受訪者認為美國對伊朗的軍事行動「值得付出代價」。僅百分之廿五受訪者認為美國攻擊伊朗使國家更為安全，包括百分之六民主黨人與百分之五十七共和黨人。

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