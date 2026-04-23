美國智庫警告 為伊朗耗掉半數飛彈 美現狀難應對中國

ＣＮＮ廿一日報導，專家以及三名熟悉美國國防部內部評估的人士透露，美軍與伊朗戰爭期間已大幅消耗關鍵飛彈庫存，造成「短期風險」，未來幾年若再爆發衝突，可能面臨彈藥耗盡情況，難以應對中國這類對手。

根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）分析，美國過去七周戰事已消耗至少百分之四十五的精準打擊飛彈庫存、至少一半用於攔截彈道飛彈的「終端高空防禦系統」（薩德）飛彈，以及接近百分之五十的愛國者防空攔截飛彈庫存；知情人士透露，ＣＳＩＳ的評估與五角大廈關於美國庫存的機密數據高度一致。

五角大廈今年稍早簽署一系列合約以擴大飛彈生產，但ＣＳＩＳ專家與消息人士指出，即使產能提升，補足這些彈藥的交付時間仍需三至五年。

若美伊停火未能維持，美國短期內仍可能擁有足夠炸彈與飛彈持續對伊朗作戰；但ＣＳＩＳ指出，美國現有關鍵彈藥庫存已不足以應對像中國這樣的對手，且可能需要數年時間才能恢復到戰前水準。

美國陸戰隊退役上校、ＣＳＩＳ報告作者之一坎西安向ＣＮＮ表示，高強度的彈藥消耗已在西太平洋形成一段脆弱窗口，「補充這些庫存需要一至四年，而之後還需要數年時間，才能擴充到所需規模」。

另外，分析家與消息人士說，美軍還消耗約百分之卅的戰斧巡弋飛彈庫存、超過百分之廿的長程聯合空對地距外飛彈（ＪＡＳＳＭ），以及約百分之廿的標準三型與六型飛彈；補充這些系統約需四至五年時間。

ＣＳＩＳ報告指出，川普政府近期與民間企業達成的協議可望提升產能，但由於過去訂單量偏低，這些關鍵彈藥在短期內的交付量仍相對有限。

美國總統川普因伊朗戰爭影響彈藥庫存，要求增加飛彈預算，這些彈藥大幅消耗的數據與他近期聲稱「美國沒有任何武器短缺」形成鮮明對比。