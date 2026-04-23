期限將屆 川普對伊再延長停火

美伊兩周停火期限將屆之際，美國總統川普廿一日宣布，應調停國巴基斯坦要求決定延長停火，等待伊朗提出「意見一致」的談判方案，美國封鎖伊朗港口維持不變。伊朗革命衛隊廿二日則在荷莫茲海峽攻擊並扣押兩艘貨櫃船，這些動作顯示美伊都試圖控制荷莫茲海峽作為籌碼。

川普發文表示，基於伊朗政府現在嚴重分裂，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾和總理夏立夫的請求，希望美國暫停攻擊伊朗，直到伊朗領導層和代表可以提出統一的提案。川普說，他已指示美軍繼續封鎖荷莫茲海峽並在各方面保持準備，同時延長停火，直到伊朗結束討論和提出和平協議提案。

川普未說明停火截止期限，紐約時報、華盛頓郵報等美國媒體皆稱「無限期」停火。ＣＮＮ廿二日引述消息人士報導，美方不希望無限期停火也不想讓伊朗拖延談判，川普計畫要求伊朗在一定時間內提出整合高層意見的提案，使外交談判重回正軌。

延長停火是川普立場重大改變。他在廿一日稍早曾威脅，如果到廿二日還沒達成協議就會再次發動轟炸，還說美軍已蓄勢待發。

美國官員說，由於伊朗沒有回應美國的談判要求，原本計畫在巴基斯坦舉行的美伊會談因此推遲，美國副總統范斯等談判代表留在華府，未按原訂計畫前往巴國。

伊朗未關閉談判大門，伊朗外交部發言人貝卡伊廿二日就延長停火發表伊朗方面首次公開評論，稱伊朗已做好軍事自衛準備，同時對進一步談判持開放態度，但他並未進一步說明。

華盛頓郵報分析，川普延長停火，等於把主動權交給伊朗，伊朗現在能靠掐緊荷莫茲海峽對全球能源市場施壓，目前看來川普已無意再次升高衝突。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼廿一日表示，美國停止封鎖伊朗港口，談判才會恢復。他表示海上封鎖違反停火協議，解除封鎖是重啟談判條件。他說，美國挑起戰爭，若想返回談判桌尋求政治解決方案，伊朗已準備好了，如果美國想要開戰，伊朗奉陪。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社廿二日報導，伊朗革命衛隊海軍已在荷莫茲海峽攻擊並扣押兩艘貨櫃船；因為這兩艘船試圖「在未獲得必要許可情況下」航行，已被帶往伊朗沿岸。

上述兩船分別是法蘭西斯卡號和伊巴密濃達號。前者懸掛巴拿馬旗幟，船體和艙室受損，當時是在駛出荷莫茲海峽向南進入阿曼灣途中，距離伊朗海岸約十一公里處遇襲。後者由希臘業者所有，懸掛賴比瑞亞旗幟，當時在阿曼外海廿八公里處，伊方炮艇開火前未示警，船體受損，幸未造成人員傷亡。

伊朗國會國安與外交事務委員會發言人雷札伊表示，伊朗對等回應美國敵對行為，「以眼還眼，以油輪還油輪」。此前，美軍十九日在荷莫茲海峽附近扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」，廿一日又在印度洋海域攔截並登上曾走私伊朗原油的無國籍油輪「蒂芙尼號」。