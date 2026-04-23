川普髮夾彎 美伊陷「懦夫賽局」傳最快周五展開第二輪談判

在美伊延後談判之際，美國總統川普再度於24小時內「髮夾彎」，宣布延長停火期到「伊朗提出新提案」為止，形同無限期延長，據報導美國與伊朗可能最快24日進行第二輪談判。但荷莫茲海峽依然封閉，伊朗對三艘船開火，據報更扣押兩艘船隻，顯示雙方進入「懦夫賽局」（Chicken Game）。

美伊達成協議前景未明，多空紛雜的訊息帶動國際油價22日劇烈震盪，先是傳出伊朗認為美國有準備解除封鎖的跡象，之後又有船舶在荷莫茲海峽遭攻擊，油價大漲再度突破100美元。

美國副總統范斯21日原訂啟程前往巴基斯坦談判，但伊朗代表拒絕出席。川普稍後在社群媒體發文，基於伊朗政府「嚴重分裂」，及應巴基斯坦要求，美國已同意暫緩對伊朗的攻擊，直到伊朗領袖與代表能提出統一的提案，「美國將延長停火，直到他們提出提案、討論有結論為止」。川普前一天才說，他「非常不可能」延長停火期。

紐約郵報報導，巴基斯坦調停官員認為美伊有可能未來36-72小時和談，並在詢問川普此事時，川普以文字訊息回覆「有可能」，伊朗通訊社則表示無此計畫。福斯新聞22日引述一名白宮官員報導，川普是延長伊朗停火期三至五天。

隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、半官方的塔尼斯姆通訊社報導，伊朗並未要求延長停火，不過，該通訊社也引述駐聯合國大使伊拉瓦尼指出，已收到美國願意解除封鎖的「若干跡象」，「只要他們解除封鎖，我認為下一輪談判就會在伊斯蘭馬巴德舉行」。

與此同時，伊朗繼續實質封鎖荷莫茲海峽，英國海事貿易行動辦公室與路透報導，22日至少三艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭攻擊，其中一艘是貨櫃輪。