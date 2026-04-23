川普狂發文 美伊更難談判 伊朗副外長直言「話太多」

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

衛報與財星（Fortune）雜誌分析，美國總統川普屢次在自家社群媒體Truth Social，發表蔑視伊朗的威脅與自負言論，有時還在受訪的時候透露美伊正在討論的議題細節，正成為巴基斯坦斡旋美伊和平談判的一大阻礙。

川普對伊朗議題的發文一天多達七則，而且言論粗暴挑釁，即便這些說法與伊朗私下掌握的川普真實意圖不一致，德黑蘭仍無法完全忽視。

擔任伊朗首席談判代表的國會議長卡利巴夫已警告，川普試圖「在他自己的想像中，把談判桌變成投降桌，或為重新挑起戰爭尋找正當性」。

財星也引述美國官員指出，在美國和伊朗接近敲定脆弱的協議安排時，川普的社群媒體發文正在阻礙進展，偶爾還會在與記者通電話時，透露正在協商的細節。例如，川普20日發表的社群媒體數則推文共超過900字，涵蓋比較伊朗衝突和之前的美國戰爭、封鎖對伊朗的經濟衝擊、午夜重錘行動對伊朗核子能力的打擊等。

川普從伊朗戰爭開打以來，已頻繁展開「社群媒體轟炸」，批評者認為已影響外交行動。伊朗位於迦納的外交據點指出，川普一邊感謝伊朗關閉荷莫茲海峽，一邊威脅伊朗；一方面指責中國大陸，另一方面又加以讚揚，還宣稱封鎖成功，並證實伊朗在封鎖下仍能補給，同時既承諾與伊朗達成協議，又揚言將投下炸彈，形容他就像「一人版的WhatsApp聊天群組」。伊朗副外長哈提布札德（Saeed Khatibzadeh）則直言：「他話太多了。」

這一切或許是為了擾亂伊朗的外交判斷，但目前唯一的效果，是讓伊朗更加謹慎，也更加堅定：只有在協議包含明確且不可逆的執行機制、能夠約束川普遵守任何已簽署協議的情況下，才會同意達成協議。

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