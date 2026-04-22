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好消息將至？巴基斯坦稱美伊最快24日續談 川普證實：有可能！
美媒「紐約郵報」22日報導，巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的幾位消息人士指出，與德黑蘭的調停有正面成果，未來36至72小時可能再舉行和談。該報詢問美國總統川普此項可能突破時，他以文字訊息回覆「有可能！」
紐約郵報指稱，根據川普和巴國消息人士的說法，美伊新一輪會談的相關「好消息」，可能最快24日到來。
川普21日甫宣布延長與伊朗的停火，直到德黑蘭就終結戰事提出一項意見一致的方案，以及完成相關討論為止。
一位巴國消息人士說，此後幾小時，巴方持續透過外交管道與伊朗溝通，「36至72小時」的時間表是根據溝通進展評估得出。消息人士也說，儘管雙方措詞強硬，但停火仍維繫，顯示雙方都抱持正向意願，也均未採取軍事升級。
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