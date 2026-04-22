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不會無限期停火？CNN：川普擬再設時間表要伊朗回應

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普21日在白宮國宴廳發言。歐新社
美國總統川普21日在白宮國宴廳發言。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）22日引述2位知情消息人士報導，美方不希望無限期延長美伊停火，也不想給伊朗時間拖延談判，總統川普計畫要求伊朗在一個有限時間表內，提出一份整合德黑蘭高層意見的提案，使外交談判重回正軌。

暫尚不清楚川普上述訊息是否已傳達給伊方。消息人士聲稱，川普此前對延長22日到期的2周停火態度謹慎，希望盡快敲定協議，也曾指望該期限能施壓伊朗在停火到期前重返談判。

但川普的高階幕僚認為，伊朗高層內部存在分歧，對談判代表的授權問題沒共識。

消息人士說，川普決定給德黑蘭更多時間提出所謂「統一的」方案，這反映川普政府希望通過外交解決戰爭，也不願恢復積極打擊伊朗。

同時，川普認為美國對伊朗的海上封鎖，將在談判推進期間繼續施壓伊朗。但消息人士說，川普團隊也承認，封鎖持續愈久，對世界經濟的損害愈大。

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